«Иногда дичали и наглели»: что происходило в «Козловичах», где водитель задавил таможенницу 1 8.02.2022, 14:15

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Дальнобойщики рассказали о том, как была устроена работа таможни.

«Это трагедия двух семей и ужас для всех дальнобойщиков», — считает один из водителей грузовиков, рассуждая о ДТП на погранпереходе «Козловичи», в котором погибла сотрудница таможни.

Сайт zerkalo.io поговорил с дальнобойщиками, которые рассказали об организации работы на границе. Все имена в материале изменены.

Что произошло

5 февраля между 12.00 и 13.00 на пункте пропуска «Козловичи» одна из фур с польскими номерами наехала на сотрудницу таможни. От полученных травм 28-летняя девушка погибла. У нее остался пятилетний ребенок.

За рулем грузовика Volvo с полуприцепом находился 38-летний житель Бреста. Его земляки сообщили, что мужчина женат; он — единственный кормилец в семье, воспитывает троих малолетних детей, супруга не работает. После ДТП водителя взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«После ДТП и светофоры, и шлагбаум заработали»

Один из наших собеседников начинает разговор даже не с устройства самого пункта пропуска, а с колейки, в которой дальнобойщики простаивают часами и сутками.

— Водители в таких очередях очень устают, заезжают на границу и что-то могут упустить из внимания, не заметить препятствие. Сам лично видел, как дальнобойщики сбивали шлагбаум на границе, — рассказывает дальнобойщик Валентин.

Еще мужчина считает, что процесс оформления документов надо изменить: «чтобы не таможня шла собирать документы, а водитель нес бумаги после того, как заехал под навес».

— Тогда не будет хаоса. А так каждый стоит на своем канале, смотрит на «разрывы» по соседству и думает, а как бы объехать, лезет туда, маневрирует.

Белорус Андрей через «Козловичи» ездит на фуре около 15 лет. Мужчина рассказал, что раньше, до смертельного ДТП, грузовики на пункте пропуска занимали восемь каналов; светофор на выезде из-под навеса не работал, а шлагбаум был всегда поднят. Поэтому водители, которые оформлялись раньше впереди стоявших, маневрировали в соседние ряды, а оттуда направлялись к выезду.

— Да, скорость у машин была небольшая, но они из ряда в ряд туда-сюда переезжали. Иногда дичали и наглели — втискивались в небольшое пространство прямо перед тобой. В это же время между фурами ходил таможенник — собирал у водителей 5—10 машин документы.

Дальнобойщик уверен, что так нельзя делать — таможенники должны работать лишь с несколькими машинами под навесом. Понятно, что сотрудники хотели быстрее оформить грузовики, чтобы выпустить людей, а в результате «это привело к трагедии в двух семьях и страху среди коллег».

— Виновато в произошедшем руководство таможни, которое разрешило так работать своим сотрудникам. Но свалят все на водителя, — убежден Андрей.

Вчера, 7 февраля, мужчина возвращался через «Козловичи» в Беларусь и увидел, что на пункте пропуска кое-что изменилось: весь белорусский терминал был пуст, а под навесом, где раньше всегда было много фур, находились только две машины, светофор работал, а шлагбаум открывался по команде сотрудника пункта пропуска. Оформление значительно замедлилось.

— Как только задавили человека, так сразу все и заработало, нормы и правила начали соблюдать. Но, конечно, сейчас очереди перед границей станут еще больше…

«Наши пункты пропуска самые лучшие»

Белорус Валерий работает дальнобойщиком около шести лет. Раньше часто ездил через границу с Беларусью, а сейчас работает в западной Европе. Мужчина не согласен со своими коллегами и убежден — наши пункты пропуска одни из самых лучших: там все организовано по правилам, а сотрудники работают лучше, чем на сопредельной стороне.

— Весь транспорт двигается там очень медленно, только прямо, водители не позволяют себе никакой самодеятельности, потому что боятся, что привлекут к себе внимание, и тогда их будут пристальнее досматривать. Ничего в наших пунктах менять не надо — процесс отлажен прекрасно, надо только соблюдать установленные правила. Те, кто говорит, что у нас на границе бардак, пусть в Грузию съездит и посмотрит, — сообщил Валерий.

Произошедшее ДТП водитель считает трагической случайностью: предполагает, что, скорее всего, сотрудница «сама подлезла под фуру», а его коллега этого не заметил.

— Водитель наблюдает за происходящим вокруг по шести зеркалам. Он может повернуть голову, чтобы посмотреть на другую сторону, а в то же мгновение человек подойдет с другой стороны, станет в слепую зону, а водитель в этот момент тронется. Наедет на человека — все равно будет виноват.

Мужчина вспомнил, как в одном месте загрузки во Франции у водителей требовали, чтобы перед тем, как тронуться, они подавали звуковой сигнал. Но ничего хорошего из этого не получилось: машин было так много, что их «бибиканье» превращалось в какофонию.

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