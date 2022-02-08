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Армения ответила Лукашенко

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  • 8.02.2022, 14:25
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Армения ответила Лукашенко

Ереван отреагировал на заявление белорусского диктатора.

«Своеобразное мнение президента Беларуси не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой

Оно предназначено исключительно для внутриполитической повестки», —написал в своем Facebook пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

Так в Ереване отреагировали на предположения Александра Лукашенко о перспективах присоединения новых стран к «cоюзному государству России и Беларуси».

Диктатор в интервью Соловьеву сказал: «Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Никол Воваевич это увидел».

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