Армения ответила Лукашенко

Армения ответила Лукашенко10
- 8.02.2022, 14:25
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Ереван отреагировал на заявление белорусского диктатора.
«Своеобразное мнение президента Беларуси не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой
Оно предназначено исключительно для внутриполитической повестки», —написал в своем Facebook пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.
Так в Ереване отреагировали на предположения Александра Лукашенко о перспективах присоединения новых стран к «cоюзному государству России и Беларуси».
Диктатор в интервью Соловьеву сказал: «Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Никол Воваевич это увидел».