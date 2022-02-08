Что происходит у границ Украины: пять важных моментов 1 Юрий Бутусов

8.02.2022, 14:51

3,864

Юрий Бутусов

На что стоит обратить внимание.

Военная обстановка и дислокация российских войск близ границ с Украиной по данным фото и видео наземной и космической съемки по состоянию на 8 февраля.

1. Отвод российских войск на свои базы не происходит. Близ границ с Украиной по-прежнему развернуты наземные силы из состава 12 оперативных объединений ВС РФ: 29-й, 35-й, 36-й, 20-й, 41-й, 6-й, 58-й, 49-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, армейских корпусов Черноморского и Северного флотов, Воздушно-десантных войск. Оценочная численность наземных сил противника — до 50 батальонных тактических групп. Безусловно, это развертывание на всем протяжении границы с Украиной является для нас реальной угрозой.

2. Россия не перебрасывает какие-либо значительные новые силы за последнюю неделю. За неделю отмечено всего два новых батальонных тактических группы в Беларуси, на других направлениях новые части не отмечаются. Войска не подводятся непосредственно к границам Украины. Это означает, что, в случае получения приказа о вторжении, российским наземным силам потребуется время для выдвижения на рубежи атаки, и это будет быстро обнаружено нашей разведкой и разведкой НАТО. У нас будет не менее 7−10 суток для реагирования до того момента, как россияне будут готовы наступать через границу.

3. Нет никаких признаков подготовки «блицкрига», «штурма Киева» и тому подобных сценариев в СМИ. Количество российских войск, растянутых вдоль всей границы не обеспечивает создание ударных группировок для глубокого наступления. Для этого необходима концентрация войск и сосредоточения на определенных участках вблизи границы. Угроза российского наступления реальная, но они не смогут избежать обнаружения.

4. Переброски войск и их размещение во временных лагерях осуществляются в основном открыто и демонстративно, освещаются в российских СМИ. Военная сила используется для прямого политического давления. Приказа атаковать у россиян пока нет, но, безусловно, они готовятся именно к такому сценарию. Кризис у Границ с Украиной по всем признакам носит характер военно-политической демонстрации. Эта демонстрация опасна, поскольку Путин хочет приучить Украину и НАТО к возможности такого масштабного развертывания в любой момент.

5. Никаких перебросок войск не осуществляется только на одном участке — на оккупированном Донбассе. И на это стоит обратить внимание. Именно Донбасс — самый выгодный для российского наступления и самый важный для Путина участок войны с Россией. Демонстрация вдоль всей границы может быть прикрытием для нанесения ударов на самом выгодном для Путина направлении — на Донбассе. Именно здесь идет настоящая война, здесь демонстрации не нужны, здесь идет война на истощения, которая гибельна для России, и которая приведет к краху стратегии Путина и освобождению Украины.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».