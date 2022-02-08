Япония заметно ужесточила позицию по вопросу Южных Курил 1 Василий Головнин

8.02.2022, 15:14

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Остается только восстановить прежний чеканный термин «незаконно оккупированные исконные территории».

В Японии заметно ужесточили тон высказываний по проблеме Южных Курил, которые стали почти совсем травоядными (по местным меркам) во времена ныне уже бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Из них тогда вдруг исчезли такие термины, как "незаконная оккупация", "наши исконные территории".

Вернее, все эти выражения оставались в старых официальных документах, тихо висели на сайте МИД, однако в публичных выступлениях деятели правительства их избегали, опасаясь рассердить скорую на отпор Москву.

Потому что премьер Абэ в силу некоторых обстоятельств верил, что сможет договориться об окончательном решении проблемы, получив от России хотя бы только ничтожную часть Южных Курил, примерно 7 процентов их площади. И был готов, говорят, даже на чисто виртуальную символическую передачу этих территорий – лишь бы поставить точку в затяжном споре.

Но надежды, как было ясно с самого начала, не сбылись, и в разочарованном Токио стали откатывать назад – хотя пока еще не на полную катушку. Сегодня, например, в японской столице был очередной ежегодный Общенациональный митинг за возвращение северных территорий, их проводят 7 февраля – в память о подписанном в этот день первом русско-японском договоре 1856 года, т. н. "Симодском трактате".

В нем Санкт-Петербург соглашался на границу по проливу между курильскими островами Уруп и Итуруп. Т.е. отдавал Японии именно те острова, которые она сейчас называет своими северными территориями и требует вернуть. Конечно, "Симодский трактат" давно потерял юридическую силу, но в глазах наших островных соседей документ имеет важное значение – он показывает, что до продвижения советских войск в 1945 году эти острова юридически не принадлежали никому, кроме их страны.

Короче, на сегодняшнем митинге в Национальном театре в центре Токио (проходил, кстати, в видеоформате) ситуация была забавной: нынешний премьер-министр Кисида и его министр иностранных дел Хаяси в своих выступлениях были по-прежнему предельно сдержанны и осторожны. Никаких обвинений в адрес Москвы, никаких резких терминов – максимум, что было, так это выражение сожаления по поводу того, что проблема не решается уже 76 лет после окончания войны. Премьер повторил уже навязшее в зубах заявление о намерении "упорно вести переговоры о заключении мирного договора с Россией".

Но фишка была скрыта в заранее заготовленном и распространенном воззвании, которое виртуально приняли участники митинга. В него возвращен почти весь джентльменский набор: "Мы не можем смириться с тем, что четыре северных острова вот уже 76 лет находятся под оккупацией России без законных на то оснований".

Южные Курилы называются "исконными территориями нашей страны". Остается только восстановить прежний чеканный термин "незаконно оккупированные исконные японские территории". Впрочем, в воззвании это уже фактически сделано.

Но этот текст – как бы документ общественный, типа самодеятельный, крик души японского народа. Следующий этап – вернуть такую терминологию в заявления премьера и других официальных лиц. Интересно, когда и при каких обстоятельствах это произойдет.

Василий Головнин, Facebook

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