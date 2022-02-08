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Лукашенко: Меня отмолотили, живого места не осталось

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  • 8.02.2022, 15:19
  • 6,272
Лукашенко: Меня отмолотили, живого места не осталось

Диктатор бредил на заседании Совета безопасности.

Лукашенко 8 февраля выступил на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

«По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось уже. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа (генеральный прокурор Беларуси. - ред.) начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал», - сказал Лукашенко своим силовиками и чиновникам.

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