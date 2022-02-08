В Киеве проходят переговоры Зеленского и Макрона

В Киеве проходят переговоры Зеленского и Макрона4
- 8.02.2022, 15:43
- 3,226
Это первый визит президента Франции в Украину.
В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона, прибывшего с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
Офис президента Украины опубликовал в Facebook видео встречи глав государств.
После переговоров, которые пройдут в Мариинском дворце, президенты встретятся с представителями СМИ.
Контекст:
Зеленский несколько раз встречался с Макроном, встречи проходили во Франции и Брюсселе.
Макрон прибыл в Киев 8 февраля после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве накануне. Это первый визит в Украину для лидеров Франции за последние 24 года.
Перед визитами в Москву и Киев президент Франции обсудил усилия по сдерживанию РФ с президентом США Джо Байденом.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии визита отметил, что Украина ожидает сигналы, которые Макрон привез из Москвы, но не пересечет свои "красные линии".