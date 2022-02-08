Березовский таксист полтора года уничтожал лукашенковские флаги 11 8.02.2022, 16:01

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Водитель также помечал дома, где живут милиционеры.

В Березе за протестную деятельность задержали 23 летнего таксиста, сообщает пресс-служба МВД. Имя парня не называется, но его показали в милицейском видеоролике.

Сообщается, что парень действовал с 2020 года. За это время он уничтожил 16 уличных камер видеонаблюдения, повредил несколько государственных флагов. Также он делал граффити на остановках общественного транспорта, зданиях госучреждений и домах, где живут милиционеры.

Всего в деле фигурирует 29 эпизодов.

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