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Макрон о переговорах в Москве: Я достиг цели

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  • 8.02.2022, 14:34
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Макрон о переговорах в Москве: Я достиг цели

Президент Франции отметил, что не ожидал излишней гибкости от Путина.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным достиг цели и предотвратил дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины.

Слова Макрона приводит французский телеканал BFMTV.

«Я должен был добиться, чтобы не было ухудшения или эскалации и открыть новые перспективы. Я достиг этой цели», — сказал он.

Президент Франции отметил, что не ожидал излишней гибкости от Путина: «Я ни секунды не думал, что вчера он сделает какие-либо жесты».

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