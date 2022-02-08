Макрон о переговорах в Москве: Я достиг цели

Макрон о переговорах в Москве: Я достиг цели6
- 8.02.2022, 14:34
- 3,398
Президент Франции отметил, что не ожидал излишней гибкости от Путина.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным достиг цели и предотвратил дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины.
Слова Макрона приводит французский телеканал BFMTV.
«Я должен был добиться, чтобы не было ухудшения или эскалации и открыть новые перспективы. Я достиг этой цели», — сказал он.
Президент Франции отметил, что не ожидал излишней гибкости от Путина: «Я ни секунды не думал, что вчера он сделает какие-либо жесты».