Журналисты поймали белорусских чиновников на лжи 1 8.02.2022, 16:20

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Фото из архива Zerkalo.io

Сравниваем цены на овощи и фрукты за границей с белорусскими.

Правительство на три месяца ограничило вывоз яблок, лука и белокочанной капусты. Это решение пояснили опасениями, что эти товары вывезут в соседние страны, где на них выросли цены. Zerkalo.io сравнило цены на овощи и яблоки в Беларуси и соседних странах. Спойлер: оказалось, что у соседей во многих случаях минимальные цены на эти товары ниже, чем в наших магазинах. К примеру, цены на импортную белокочанную капусту в отдельных торговых сетях уже превышают 4,5 рубля, а отечественная есть в продаже далеко не везде. При этом в наших магазинах заметно сократился выбор овощей и яблок. Среди причин — контрсанкции Минска, введенный «потолок» по ценам на овощи и запрет на вывоз.

Сколько стоят овощи и яблоки в белорусских магазинах

В Беларуси с 26 января ввели максимальные оптовые и розничные цены на некоторые овощи, в их число попали свежая белокочанная капуста, лук репчатый, свекла, морковь, картофель. Под эти ограничения также попали яблоки. Госрегулирование цен ввели на фоне того, что в 2021 году они оказались в лидерах по подорожанию. Это как раз свежая белокочанная капуста, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.

Так, максимальный ценник на отечественную свежую белокочанную капусту в феврале не может 1,68 рубля, на морковь — 1,54 рубля, свеклу — 1,41 рубля, репчатый лук — 1,57 рубля, картофель — 1,4 рубля, яблоки — 2,51 рубля.

Отечественные овощи и яблоки сейчас можно купить в магазинах в основном по «потолочным» ценам. Многим торговым сетям после 26 января пришлось «урезать» ценники, потому что они были выше, чем допустимо введенными ограничениями.

При этом сократился предлагаемый ассортимент. Например, в службе доставки Green предлагают только один вид картошки — белорусский за 1,4 рубля. Раньше здесь было несколько разновидностей отечественной, а также российский сорт. Из яблок — 4 сорта белорусских. Цены на них — от 2,5 до 2,51 рубля.

Напомним, польские яблоки попали под контрсанкции Минска против западных стран.

В «Е-доставка» также сократился ассортимент яблок, и пропали из продажи польские. Покупателям предлагают два белорусских сорта — по 2,49 и 2,51 рубля, а также два украинских — по 2,85 и 2,89 рубля.

В «Е-доставка» сейчас предлагают только два сорта картошки: один — отечественный (по 1,38 рубля), второй — азербайджанский (по 3,59 рубля). Раньше выбор был больше.

Самый дешевый картофель, который нам удалось найти, был в службе доставки могилевской торговой сети «Перекресток». Здесь отечественная картошка стоит 1,14 рубля за килограмм.

Цены на белокочанную капусту в «Е-доставка» начинаются от 2,99 рубля (из России), в «Перекрестке» — 2,99 рубля (из Узбекистана). Отечественную капусту эти службы доставки не предлагают. В Green также есть только импортная капуста (страна не указана) по 4,56 рубля за килограмм.

Напомним, в 2021 году в Беларуси заметно упало сельхозпроизводство, меньше собрали, в том числе и овощей.

Какие минимальные цены в магазинах в соседних странах

В литовской службе доставки Barbora белокочанная капуста стоит 2 рубля за килограмм в пересчете, самый дешевый картофель — 1,2 рубля, морковь — 1,3 рубля, самые дешевые яблоки — 1,6 рубля (есть и за 5,8 рубля), репчатый лук — от 1,4 рубля (на акции можно взять за 1 рубль).

В латвийской службе доставки Barbora цены на репчатый лук, картошку и морковь начинаются от 1,4 рубля за килограмм, на яблоки — от 1,7 рубля (но на акции можно взять за 1,4 рубля), на белокочанную капусту — от 1,6 рубля. При этом морковь на акции есть и за 85 центов.

В украинской службе доставки торговой сети «Сiльпо» белокочанная капуста стоит 1,9 рубля. В доставке сети Novus килограмм репчатого лука обойдется от 1,3 рубля, моркови и свеклы — от 1,5 рубля, картофеля — от 1 рубля, яблок — от 1,2 рубля.

Российская торговая сеть Lenta предлагает картошку по цене от 1,3 белорусских рубля (если есть карточка клиента, то по 1,2 рублю), морковь — от 1,2 рубля, репчатый лук — за 0,8 рубля, свеклу — от 1,4 рубля, белокочанная капуста — от 2,4 рубля (по карточке клиента — 2,3 рубля), яблоки — от 2,2 рубля (по карточке — 2,1 рубля).

В доставке польской торговой сети Auchan самый дешевый картофель стоит 95 белорусских копеек в пересчете.

Как (не) пытаются решить проблему с овощами

Чиновники и профсоюзы уже неоднократно поднимали проблему существенного роста цен на овощи, которые производят в Беларуси. К примеру, говорили о том, что в межсезонье в некоторых магазинах белорусские овощи и фрукты и вовсе могут отсутствовать. «Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай», — заявляли профсоюзы.

Проблему поднимали на уровне правительства, однако ее до сих пор не решили.

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