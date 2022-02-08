Мужская сборная Беларуси по биатлону завоевала первую олимпийскую медаль с 2010 года 4 8.02.2022, 17:04

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Антон Смольский

Фото: Getty Images

Белорусский спортсмен взял серебро в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Антон Смольский принес Беларуси первую медаль, завоевав серебро в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает pressball.by.

Это первая олимпийская медаль для мужской сборной Беларуси с 2010 года. 12 лет назад в Ванкувере Сергей Новиков также стал вторым в индивидуальной гонке, разделив одну ступень пьедестала с легендарным Оле-Эйнаром Бьерндаленом.

Всего медаль Смольского — третья для суверенного мужского белорусского биатлона. В 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу в "индивидуалке".

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