Мужская сборная Беларуси по биатлону завоевала первую олимпийскую медаль с 2010 года

Мужская сборная Беларуси по биатлону завоевала первую олимпийскую медаль с 2010 года4
- 8.02.2022, 17:04
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Белорусский спортсмен взял серебро в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Антон Смольский принес Беларуси первую медаль, завоевав серебро в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает pressball.by.
Это первая олимпийская медаль для мужской сборной Беларуси с 2010 года. 12 лет назад в Ванкувере Сергей Новиков также стал вторым в индивидуальной гонке, разделив одну ступень пьедестала с легендарным Оле-Эйнаром Бьерндаленом.
Всего медаль Смольского — третья для суверенного мужского белорусского биатлона. В 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу в "индивидуалке".