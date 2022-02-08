Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше

Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше1
- 8.02.2022, 17:12
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Его заменил Василий Зварыч.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла в Польше Андрея Дещицу и назначил вместо него Василия Зварыча.
Об этом говорится в обнародованных на сайте ОПУ указах главы государства, передает "ДС".
Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году, до этого он несколько месяцев, пришедшихся на аннексию Крыма и начало войны на Донбассе, был исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.
Стоит отметить, время работы Андрея Дещицы в должности посла достаточно длительное. Одним из ключевых принципов дипломатии является принцип ротации, по которому посол работает несколько лет, после чего его либо отзывают домой, в столицу, либо переводят в другую страну.
Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, а также являлся заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел. Он также был советником-посланником посольства Украины в Польше.