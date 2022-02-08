В логистическом центре в Брузгах увеличилось количество нелегалов 8.02.2022, 17:19

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Архивное фото Reuters

Домой возвращаться они не желают.

В логистическом центре в Брузгах возле белорусско-польской границы в очередной раз пересчитали мигрантов. Их оказалось 713, из которых более 270 — дети. Домой они возвращаться не хотят, по-прежнему надеются, что попадут в ЕС, сообщает БелТА.

Мигранты живут в логистическом центре уже более трех месяцев. Раньше их было гораздо больше, но несколько тысяч человек вернулись на родину. Часть мигрантов нелегально перешла в Польшу. Еще в начале февраля журналисты сообщали, что в центре остается около 500 мигрантов, в основном курдов. Получается, что за несколько дней их стало больше на две сотни?

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