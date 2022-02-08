Financial Times: Путин стал параноиком 1 8.02.2022, 17:26

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Президент России будет действовать нелогично и неожиданно.

Начнет ли Россия вторжение в Украину? Вероятно, об этом знает только Путин. Глава Кремля отдал распоряжение о наращивании войск на границах Украины. Окончательное решение о вторжении будет принимать только он. Но что решит Путин? Все зависит от того, как он будет действовать: рационально или нелогично, пишет zn.ua со ссылкой на Financial Times.

Большинство западных политиков рассчитывают на рационального Путина. Они утверждают, что после более чем 20 лет пребывания у власти глава Кремля умеет производить стратегические расчеты. Путин рискует, но просчитывает свои шансы.

Однако есть и другие аналитики, опасающиеся, что президент РФ будет действовать нелогично и неожиданно. Они думают, что Путин слишком долго находится у власти и стал «параноиком». Его изоляция во время пандемии только усугубила ситуацию.

Путин прислушивается к опасно узкому кругу националистов-советников. Как доказательство того, что Путин отказывается от логики и рациональности, можно рассматривать склонность главы Кремля к публикации длинных очерков по истории и культуре.

Последняя работа Путина, статья «Об историческом единстве русских и украинцев» изобразила независимость Украины как историческое отклонение. В прошлом году Путин также опубликовал эссе об истоках Второй мировой войны, утверждая, что Великобритания и Франция сознательно подталкивали Германию к нападению на Советский Союз.

Эти размышления свидетельствуют о том, что президент РФ все больше руководствуется эмоциями и эксцентрическими теориями. Однако западная дипломатия по-прежнему в значительной степени рассчитывает на диалог с рациональным Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон ездил в Москву, чтобы провести переговоры с Путиным. И США, и европейцы проводят политику сдерживания РФ.

Цель — показать Путину, что цена нападения на Украину будет слишком высокой. Военные РФ понесут большие потери, экономика будет поражена разрушительными санкциями, а российская нация будет все более изолированной.

На фоне этой тревожной перспективы Запад пытается открыть Путину «пространство для отступления» — дипломатические варианты, позволяющие РФ начать широкие переговоры о безопасности в Европе.

Некоторые из недавних комментариев Кремля вызывают надежду, что Путин может сделать рациональный расчет, чтобы отказаться от конфликта. Его заявления, что США намеренно пытаются подтолкнуть Россию к войне, можно рассматривать как подготовку почвы для отступления.

Зачем идти на войну, если этого хочет твой враг? Но существует предположение США, что война достаточно вероятна. Эта точка зрения основана не на том, что говорит Путин, а на его действиях.

В последние недели США наблюдали активизацию военного наращивания России. Они особенно обеспокоены новым сосредоточением сил РФ в Беларуси.

Диктатор Александр Лукашенко позволяет Москве использовать его страну как основу для возможного вторжения.

Военные аналитики считают, что российские войска, вероятно, могли бы достаточно быстро оккупировать Киев. Между тем, другие аналитики говорят, что российский президент знает, что полномасштабное вторжение в Украину было бы ошибкой.

Они прогнозируют, что Путин, скорее всего, будет использовать ограниченные военные действия. Ограниченное наступление, призванное дестабилизировать Украину, могло бы разделить, а не объединить Запад, поскольку союзники до сих пор не могут согласовать по-настоящему единый ответ на агрессию РФ.

Украинское правительство может быть дестабилизировано. Россия же сохранила бы возможность признать часть восточной Украины «отдельными республиками». Все эти шаги можно отнести к рискованным, но оптимальным.

Но если сейчас Путин принимает нерациональные решения, возможно, Россия предпримет более радикальные шаги. А если Кремль поверит своей же пропаганде? Вера в «единство россиян и украинцев» в сочетании с параноидальным мнением о том, что Америка манипулирует событиями в Киеве, может свидетельствовать о том, что РФ опасно недооценивает силы Украины.

В результате Путин может не полностью отдавать себе отчет в масштабах противодействия, с которым столкнутся российские военные, если попытаются вторгнуться в Украину.

По сообщениям, Путин планирует масштабные ядерные учения, что свидетельствует о нерациональных угрозах. Но грань между рациональностью и безумием очень тонкая, резюмирует издание.

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