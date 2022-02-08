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В России из-за угрозы взрыва эвакуировали Останкинскую башню

  • 8.02.2022, 17:42
  • 2,334
В России из-за угрозы взрыва эвакуировали Останкинскую башню

На месте инцидента уже работают оперативные службы и сотрудники ФСБ.

В Москве проверяют сообщение о «минировании» Останкинской телебашни.

После поступления анонимной угрозы взрыва из здания «Останкино» на улице Академика Королева на северо-востоке столицы по соображениям безопасности эвакуировали сотрудников и посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Москва».

На месте инцидента уже работают оперативные службы и сотрудники ФСБ России.

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