Объявлены номинанты на «Оскар» 8.02.2022, 18:01

Награждение победителей пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.

Американская академия объявила номинантов на премию «Оскар» в 2022 году. Трансляция церемонии велась на Youtube-канале Oscars. Награждение победителей пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.

На звание лучшего фильма будут претендовать «Белфаст» режиссера Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Грина, «Лакричная пицца» Пола Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

За премию «Лучшая режиссура» будут бороться Кеннет Брана, Пол Андерсон, Рюсукэ Хамагути, Джейн Кемпион и Стивен Спилберг. На премию за лучшую женскую роль номинированы Оливия Колман, Джессика Честейн, Николь Кидман, Пенелопа Крус, и Кристен Стюарт. В категории «Лучший актер» представлены Бенедикт Камбербэтч, Хавьер Бардем, Эндрю Гарфилд, Дензел Вашингтон и Уилл Смит.

На премию «Лучший иностранный фильм» номинированы «Рука Бога» Паоло Соррентино, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Побег» Йонаса Расмуссена и «Худший человек на свете» Йоакима Триера.

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