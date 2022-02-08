Врач: Мест в отделениях катастрофически не хватает 8.02.2022, 18:09

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Пациенты с коронавирусом поступают круглосуточно.

Телеграм-канал «Белые халаты» публикует крик души коллеги из Минского областного противотуберкулезного диспансера. О ковиде, смешивании потоков больных и болеющих работниках.

«В стране огромный прирост по заболеваемости. Все больничные организации снова начинают перепрофилировать койки под ковид. А в Минском областном противотуберкулезном диспансере хирургическое отделение принимает хирургических нековидных пациентов, хотя все остальные отделения данной больницы принимают пациентов с COVID. Конечно же эти хирургические больные заражаются ковид, а как же иначе?

Мест в отделениях катастрофически не хватает. А в хирургическом отделении — много кислородных точек, палаты практически пустые. Куда смотрит администрация, вопрос.

Поступление пациентов с COVID инфекцией круглосуточное. А места ограничены. Обстановка между отделениями накалена.

И немного о моральной стороне работников данной организации. Все хотят получать доплаты, ведь ни для кого не секрет, что медицинские работники и учителя всегда получали мизерную оплату труда.

Но тут уже выходит перебор. Медицинские работники, болея, продолжают ходить на работу, не идут на больничные с болеющими детьми, а продолжают водить малышей в сады и школы.

И ведь все не потому что хотят бороться с пандемией, не потому что хотят помогать людям, не потому что бросаются на помощь коллегам. А потому что просто гонятся за заработком! Неужели пандемия за два года убила в нас людей?»

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