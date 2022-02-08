«Надо немедленно отказываться от всех переговоров с рэкетиром» 1 Юрий Касьянов, «Цензор.Нет»

8.02.2022, 18:21

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Юрий Касьянов

Сейчас не время для успокоительных речей.

Прекращайте всякие переговоры с этим ублюдком из Кремля. Хочет войны? - Он ее получит.

Не надо звонить ему, летать к нему, уговаривать его. Выживший из ума бандит, который весь цивилизованный мир держит за яйца, только этого и хочет - чтобы с ним говорили, чтобы его просили, чтобы ему делали уступки под угрозой ножа у горла, то есть - войны и ядерного оружия.

Хочет вторгаться в Украину? - Велкам!.. Угрожает спалить весь мир в атомном огне? - Давай, нажимай кнопку. Лучше сейчас, чем потом; ведь он не остановится никогда: сегодня аннексировал Крым и оккупировал Донбасс, завтра захватит Тарту, Даугавпилс и Шяуляй, и снова будет выкручивать всем руки, требуя большего и большего.

Надо немедленно отказываться от всех переговоров с рэкетиром. Никакие и ничьи экономические интересы не могут быть аргументом. Да, будет трудно, но надо перекрыть газовую трубу, отказаться от российских нефтепродуктов, наглухо закрыть границу, отменить все авиаперелеты, отрезать телефонную связь, свифт, визу, мастеркард, интернет... Это очень трудно, но если этого не сделать - будет очень больно.

Никаких переговоров. Никаких уступок. Никаких "выполнений минских соглашений", переписывания Конституции, отказа от е и НАТО, и т.д. Это - наша страна, наш Донбасс, наше дело. В ответ на наглые требования и безобразный уркаганский сленг насильника "нравится - не нравится, терпи моя красавица" - мы должны ответить максимальной мобилизацией нации на войну с агрессором.

Сейчас не время для успокоительных речей, дележа портфелей, презентаций новых е-сервисов, и распила денег на "великом будівництве". Никому не покажется мало, если зарвавшегося фюрера не остановить.

Нам необходимо правительство национального единства всех проукраинских сил. Нужен настоящий военный кабинет из профессионалов военного дела, а не юристов, управдомов и пиарщиков. Надо проводить мобилизацию, выдвигать войска на позиции, начинать эвакуацию гражданских из городов, вооружать терроборону, воссоздавать добробаты.

На угрозу агрессии мы должны ответить еще большей угрозой беспощадной справедливой войны, которая похоронит здесь армию вторжения, перекинется на территорию России, дойдет до Кремля, на воротах которого останется только тень от злобного гоблина, грозящего уничтожить планету.

Юрий Касьянов, "Цензор.Нет"

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