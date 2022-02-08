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Какой будет погода в Беларуси 9 февраля

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  • 8.02.2022, 18:40
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Какой будет погода в Беларуси 9 февраля

Прогноз.

Снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет плюс 1-6, по юго-западу страны воздух прогреется до 9 градусов.

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