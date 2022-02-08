Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней 9 8.02.2022, 18:49

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Строительство АЭС «Руппур» началось в 2013 году в 160 километрах от столицы Бангладеш.

В Бангладеш местная полиция начала расследование после того, как в провинции Пабна за последние 11 дней умерли сразу пятеро россиян. Об этом сообщает издание UNB.

По его данным, все погибшие работали на строящейся атомной электростанции «Руппур». Первый из россиян, 48-летний Алексей Барченко, скончался 28 января в медицинском центре близ города Ишварди, где проходил лечение. Затем, 2 февраля, умер во сне 40-летний Алексей Шакиров, а 5 февраля после внезапной болезни умер 48-летний Павел Щукин, работавший инженером-механиком в фирме-субподрядчике — он лечился в том же медучреждении, что и Барченко.

В тот же день скончался 59-летний Василий Толмасов — его тело нашли у дверей квартиры в жилом комплексе, где живут все россияне, занятые в строительстве АЭС. На следующий день, 6 февраля, в том же ЖК обнаружили мертвым 45-летнего Александра Воротникова.

Начальник полицейского участка Ишварди заявил, что по итогам вскрытия тел умерших ничего подозрительного обнаружено не было. В частности, было установлено, что один из россиян страдал от заболевания сердца, а другой употреблял наркотики. Тем не менее, отметил представитель полиции, расследование будет продолжено.

Строительство АЭС «Руппур» началось в 2013 году в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Предполагается, что первый блок электростанции заработает уже в 2023 году, а второй — в 2024-м.