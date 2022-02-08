Какие стройматериалы могут подорожать в Беларуси? 5 8.02.2022, 19:01

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Рост цен ожидается уже в ближайшие несколько недель.

По данным Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), в январе стоимость листов стали почти не изменилась по сравнению с декабрем — 3% в сторону повышения или понижения. Но на бирже предполагают, что металлопрокат подорожает к началу строительного сезона, пишет «Онлайнер».

«Резкий рост цен, характерный для весны прошлого года, маловероятен. Скорее всего, повышение будет плавным и затронет лишь самые востребованные позиции, такие как арматура, трубы и листовой прокат», — рассказали Onlíner на бирже.

Рост цен ожидается уже в ближайшие несколько недель из-за увеличения спроса со стороны отечественных предприятий, а также из-за ситуации на мировом рынке и в России — нашем основном поставщике черного металла.

«Ввиду заметного подорожания энергоносителей и сокращения объемов производства в основных странах-экспортерах по-прежнему сохраняется некоторый дефицит стального проката. Разумеется, многое будет зависеть от конъюнктуры на рынке России, которая является главным поставщиком изделий из черных металлов в Республику Беларусь. Там возобновление роста цен на металл ожидается ближе к марту, в преддверии начала строительного сезона, однако некоторые российские дистрибьюторы уже сейчас корректируют свои прейскуранты. Иными словами, потребителям стального проката следует готовиться к новому периоду подорожания, возможно, уже в ближайшие несколько недель», — отметили в пресс-службе БУТБ.

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