Ученые: C помощью сна можно похудеть 1 8.02.2022, 19:20

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Продление ночного отдыха снижает потребление калорий.

Ученые из Чикагского университета выяснили, что увеличение продолжительности сна помогает в борьбе с лишним весом. Статья об этом была опубликована в журнале JAMA Internal Medicine, сообщает EurekAlert.

Предыдущие исследования доказали, что недосып является фактором риска ожирения. Команда под руководством доктора медицины Эсры Тасали поставила перед собой задачу определить влияние продления сна на расход энергии и массу тела.

Ученые наблюдали за 80 добровольцами с избыточным весом, часть из которых спала ночью менее 6,5 часов. После индивидуальных консультаций по гигиене сна они смогли увеличить продолжительность ночного отдыха в среднем на 1,2 часа.

В целом исследователи старались довести продолжительность сна испытуемых до 8,5 часа. По сравнению с контрольной группой, продолжительность сна которой не менялась, они потребляли в среднем на 270 ккал в день меньше, а некоторые даже на 500.

Такое изменение в балансе калорий, даже без диеты и занятий спортом, за три года поможет избавиться почти от 12 кг, отмечают авторы работы.

"Мы показали, что в реальной жизни, не внося никаких других изменений в образ жизни, вы можете продлить свой сон и потреблять меньше калорий. Это действительно может помочь людям, пытающимся похудеть", – подчеркнула Тасали.

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