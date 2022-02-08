Лукашенко внезапно набросился на правительство РФ 30 8.02.2022, 19:51

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Диктатор назвал фейком официальный документ правительства России.

Лукашенко назвал фейком информацию о договоренности между Россией и Беларусью об отправке в Сирию белорусских военных. Заявление он сделал 8 февраля на заседании Совета безопасности, сообщает госагентство БелТА.

«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал», – заявил Лукашенко.

По его словам, единственное, о чем шла речь, – правительство Сирии просило Беларусь помочь врачами. Этот вопрос обсуждался с правительством России, чтобы в случае отправки врачей работать совместно с россиянами, у которых «большой опыт» в Сирии.

С документом правительства РФ можно ознакомиться здесь.

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