США начали выигрывать от сделки России с ОПЕК 2 8.02.2022, 20:01

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Фото: bloomberg

В США вновь начали добывать сланцевую нефть из-за возросшего спроса.

Рост цен на нефть привел к возрождению сланцевой отрасли в США. Страна вновь начала выигрывать от сделки России с ОПЕК, в рамках которой было решено сократить добычу нефти. Об этом сообщает Reuters.

Из-за роста спроса на топливо американские производители сильно увеличивают расходы, и некоторые из них говорят, что экономика добычи сейчас лучшая за последние годы. Компании вовсю скупают своих американских конкурентов в области добычи нефти, газа и трубопроводов в расчете на то, что рост цен с лихвой покроет растущие затраты на рабочую силу и оборудование. «Экономика бурения сегодня лучше, чем когда-либо с начала сланцевой революции», — говорит генеральный директор компании, оказывающей услуги по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), Liberty Oilfield Services Крис Райт.

Активность компаний сейчас наблюдается на второстепенных сланцевых месторождениях, таких как бассейн Денвера в Колорадо, Паудер-Ривер в Вайоминге, Хейнсвилл в Луизиане и Баккен в Северной Дакоте. Среди них Хейнсвилл — единственное, на котором добычу восстановили полностью после обвала цен на нефть в 2020 году. На других же увеличиваются запасы и количество буровых установок.

По мнению экспертов, в этом году процесс заключения сделок вокруг сланцевых месторождений может ускориться, что приведет к увеличению добычи. Управляющий партнер компании Kimmeridge Management Бен Делл заявил, что все месторождения сейчас получают выгоду от роста цен на нефть и газ. «Особенно прибыльным оказался бассейн Денвера в Колорадо», — отметил Делл. Однако он опасается, что высокие цены могут привести к слишком большому объему добычи, что вызовет переизбыток предложения.

Согласно данным правительства США, в феврале 2022 года добыча природного газа на сланцевых месторождениях в Восточном Техасе и Луизиане достигнет рекордных объемов — около 400 миллионов кубометров в день. Однако за пределами этих бассейнов есть куда стремиться — разные компании объявили о планах увеличить общий объем добычи на 10 или даже 25 процентов.

Работы на сланцевых месторождениях были приостановлены два года назад в начале пандемии из-за обрушения цен на сырье. Тогда многие американские нефтяные компании начали испытывать трудности. Первой в США из-за падений цен обанкротилась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте.

США являются крупнейшим производителем нефти в мире. Цены на нефть в стране в начале февраля превысили отметку в 93 доллара за баррель, увеличившись примерно на 65 процентов за последний год и достигнув максимума с 2014 года. Это произошло из-за того, что на последнем заседании Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) было принято решение о сохранении текущего уровня добычи. Страны-участницы альянса согласились продолжить в марте наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки — о таком уровне ежемесячного наращивания страны договорились еще в июле 2021 года.

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