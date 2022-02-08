Ученые описали новый вид крупного динозавра 8.02.2022, 20:18

Останки животного были найдены еще 70 лет назад в Пиренеях.

Ученые из Испании и Португали описали новый вид титанозавра, останки которого были найдены в Пиренеях. Животное назвали Abditosaurus kuehnei, его скелет возрастом 70,5 миллиона лет стал самым полным европейским скелетом титанозавра, сообщает Naked science.

Кроме того, динозавр стал крупнейшим титанозавром Иберо-Армориканского острова — части суши, которая впоследствии образовала Пиренейский полуостров и юг Франции.

Раскопки участка Orcau-1 начались еще в 1954 году, когда немецкий палеонтолог Вальтер Кюне нашел здесь первые останки динозавров. Но затем до 1986 года место оставалось заброшенным. Тогда ученые нашли еще несколько костей динозавра, но погодные условия помешали дальнейшим раскопкам.

В следующий раз полевые работы возобновили исследователи из Каталонского палеонтологического института имени Микеля Крузафонта. Долгую историю раскопок отразили в названии нового вида – Abditosaurus переводится как «забытая рептилия». Видовое имя, kuehnei, отсылает к имени первооткрывателя животного.

Всего ученым удалось обнаружить 53 элемента скелета, в том числе, зубы, позвонки, ребра, лопатки, тазовые кости и целый фрагмент шеи из 12 соединенных позвонков. Длина тела динозавра составляла 17,5 метров, а масса – 14 тонн.

Животное было удивительно большим для Европы конца мелового периода. Тогда Европа представляла собой архипелаг из десятков островов, и виды, которые обитали здесь, как правило, были меньше сородичей с континента из-за ограниченности пищевых ресурсов.

А. kuehnei принадлежит к обширному подсемейству титанозавров Saltasaurinae, обитавших на территории современных Южной Америки и Африки. Во время юрского и мелового периодов Иберо-Армориканский остров находился между Евразией, Африкой и Северной Америкой, и, вероятно, A. kuehnei оказался на нем в результате падения уровня моря, сделавшего миграцию возможной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».