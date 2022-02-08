Что известно про политзаключенного хирурга Андрея Любецкого 8.02.2022, 20:49

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Андрей Любецкий

Челюстной хирург находится за решеткой больше девяти месяцев.

Его задержали 4 мая прошлого года в собственной квартире, а позже предъявили обвинение по ч. 2 ст. 368 УК («Оскорбление президента»), по ч.1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») и ч. 2 ст. 293 УК («Участие в массовых беспорядках»). Белорусская служба «Радио Свобода» рассказывает, о чем политзаключенный медик пишет в своих письмах на волю.

В 2020 году Андрей Любецкий был волонтером возле изолятора на Окрестина. Жена Андрея Наталья Любецкая была вынуждена вместе с четырьмя детьми уехать из страны: она фигурировала в сюжете белорусского госканала, где женщину обвинили в передаче подставных «секретных документов» экс-«алмазовцу» Игорю Макару.

С Андреем в письмах общается минский врач Ольга, которую уволили с работы. Она вспоминает, что Любецкий помогал ей писать советы, как разнообразить рацион заключенных в белорусских тюрьмах и снизить вред здоровью.

Последнее письмо Ольга получила от Андрея 21 декабря. В нем политзаключенный пишет, что «ходят слухи об увольнении врачей и задержании наблюдателей на прошедших выборах».

«Но как по мне, это продолжение той же агонии. Все необратимо», — писал врач.

Ольга поделилась выдержками из писем от Андрея. В ноябре он писал:

«Здорово, что депрессия закончилась. Я дважды терял работу, меня дважды увольняли. В 2016 году — из больницы, в 2021 году — из частного центра. И ничего. Все к лучшему! Может, они и могут прийти за всеми, но только задохнутся, если будут ходить за подавляющим большинством. Это важно — подпитывать друг друга энергией. Сегодня нам написал бывший сокамерник, что ему дали 3 года по химии. Он — политический. Написал, что скучает по людям, а не по тюрьме. Здесь замечательные люди…»

Белоруска Анна написала Андрею Любецкому в тюрьму несколько писем, а получила пока только один ответ накануне 2022 года:

— Своим классическим врачебным почерком набросал загадки на двух листах. Андрей пишет, что отвечает на все письма… Шутит, что несколько раз встречал Новый год в больнице, но в тюрьме ему не доводилось, и в этом году для разнообразия встретит его «в стенах». <…> Он написал, что читает «Скотный двор» Оруэлла. Цитата: «История про нас, про Беларусь».

В письмах к другим людям Андрей Любецкий писал, что читал и «1984» Оруэлла. Это привело его к следующему выводу: «В конце концов, иерархическое общество основано только на бедности и невежестве». Политзаключенный написал, что собирается обратиться к библиотекарю с просьбой передать произведения белорусских писателей Виктора Мартиновича и Александра Филиппенко.

Как рассказал Андрей в письменном интервью журналистам из-за решетки, среди других его увлечений — изучение немецкого языка, прогулки и занятия спортом. Вместо гантелей политзаключенный использует пакетики с сахаром и водой.

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