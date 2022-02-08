Си Цзиньпин дал Путин пигу Александр Немец

8.02.2022, 20:58

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И пошел вон из Казахстана и других республик Средней Азии!

Для начала посмотрим свежий материал о внешний торговли китайской провинции Хэйлунцзян, которая, кстати, контролирует примерно 3700 км из общей китайско-российской границы в 4100км. Отмечу, что Хэйлунцзян означает "Река Черного Дракона" (Черный Дракон Река; в России эту реку зовут Амур.)

В 1968 году Братья Стругацкие опубликовали прекрасную повесть "Обитаемый остров", в которой фигурировала Страна Отцов, ограниченная с юга Рекой Голубой Змеи. Неизвестные Отцы, правители Страны Отцов, вынуждены были держать на этой реке большую армию, чтобы предотвратить вторжение Южных Варваров (они же Дикие Выродки). Самое смешное, в 1967-68 годах советское руководство вынуждено было бросить на Реку Черного Дракона миллионную армию именно с целью предотвратить вторжение... этих самых... Южных Варваров. Практически никто не понял черный юмор ситуации, а тот, кто понял, благоразумно промолчал. Добавлю, Аркадий Стругацкий прекрасно владел японским и, как водится у японистов, немного владел китайским.

Теперь об экономике. В 2021 году внешняя торговля Хэйлунцзяна товарами (есть еще небольшая торговля услугами) достигла 199,5 миллиардов юаней или 31,4 миллиардов долларов. При этом торговля в юанях выросла на 29,6% против 2020 года (в долларах торговля выросла на 40% за счет ревальвации юаня). Все это по данным Харбинской таможни.

Внимание: импорт Хэйлонцзяна вырос на 31,2%, до 154,7 миллиардов юаней, а экспорт вырос меньше – на 24,4% до 44,8 миллиардов юаней. Иначе говоря, дефицит внешней торговли Хэйлонцзяна вырос с 82 миллиардов юаней (12 миллиардов долларов) в 2020 году до 110 миллиардов юаней (17,3 миллиардов долларов) в 2021 году.

Зачем так много цифр? Дело в том, что Хэйлунцзян (как и Китай в целом) покрывает дефицит торговли с Россией не долларами, а, в основном, юанями. Все это укладывается в политику Москвы "отказа от доллара". Китаю это очень выгодно: не нужно тратить тяжело добытые доллары, можно расплачиваться "свежеотпечатанными" юанями.

Причем тут Россия? На Россию в 2021 году пришлось 66% внешней торговли Хэйлунцзяна, 133,8 миллиарда юаней (21 миллиард долларов), на 35% больше чем в 2020 году. У этой провинции много других внешних партнеров, и с ними расплата юанями, как правило, не получается, приходится отдавать свои товары или доллары.

А с Россией можно! И сами цены, по которым поставляются в Хэйлунцзян природный газ, нефть, нефтепродукты, круглый лес, пиломатериалы, байкальская вода, пшеничная мука, говядина, соевые бобы очень низкие (иногда бросовые). И плата идет в основном не долларами, не товарами (продукцией электроники и машиностроения), а юанями!

Да, в сообщении подчеркивается, что Хэйлунцзян импортировал в 2021 году 10,4 миллиардов кубометров природного газа – в 2,54 раза больше по сравнению с 2020 годом. Откуда импортировал? Из России, конечно, по газопроводу "Сила Сибири". Поставки начались в ноябре 2019 года, когда газопровод вошел в строй. В 2020 году они едва достигли 4 миллиардов кубометров, а в 2021 году превысили 10 миллиардов кубометров, причем в ноябре-декабре они превзошли 1 миллиард кубометров в месяц.

Все это были поставки только якутской Чаянды. А в 2022-23 году сюда подключится и иркутская Ковыкта. Пожалуй, Россия сможет выполнить условия Большого Контракта и довести, в 2025 году, поставки до 38 миллиардов кубометров в год.

Наверно, хэйлунцзянцы только руками разводят и усмехаются: "Экие лохи нам в партнеры достались, не сравнить с Америкой или Японией! А ведь "путинские" известны своими коварством и подлостью. Чудеса! И присоединять их не нужно: тогда пришлось бы тратится на сравнительно высокие "китайские" зарплаты для местного населения, на образование, медицину и всякую социалку. А так все почти бесплатно!"

Торговля Хэйлунцзяна России в 2021 году составила примерно одну седьмую всей торговли Китая с Россией, которая приблизилась к 145 миллиардам долларов и выросла почти на 40% против 2020 года. Я не собираюсь давать такой же детальный анализ торговли двух стан в целом. Но, очевидно, главные черты те же: поступающее российское сырье оплачивается по очень низким ценам, и значительная часть платы приходится на юани, Разумеется, такая картинка возникла не за один год, а за многие годы, в результате, упорной, целенаправленной, систематичной работы руководства Китая. И, разумеется, благодаря дурным геополитическим проектам Кремля, которые вконец испортили отношения с Западом и поставили Россию в полную вассальную зависимость от Китая.

Теперь о визите Путина в Китай. Спасибо уважаемому Игорю Яковенко и другим авторам, хорошо осветившим политическую и нравственную сторону вопроса. Меня же главным образом интересует экономическая и технологическая сторона вопроса (все же я доктор экономических наук, с особыми интересами в сфере высоких технологий). Путин не получил от Си Цзиньпина почти ничего, кроме абстрактных заявлений.

Украинские комментаторы подчеркнули, что в совместных заявлениях Путин трижды подтвердил принадлежность Тайваня Китаю, а о признании "Крымнаша" и речи не было. И на переговорах даже не обсуждалась позиция Китая в случае вторжения Путина в Украину. Зачем, если все уже обговорено заранее?

Сколько-нибудь серьезного вторжения (с новым захватом, скажем трех квадратных километров украинской земли) не будет. Не будет! Ни большая, ни малая война в Европе Китаю совсем не нужна. Взамен Путин разместит в Беларуси еще около 40.000 солдат с бронетехникой и получит "в неотъемлемое владение" саму Беларусь – сперва де-факто, а потом де-юре. И пошел вон из Казахстана и других республик Средней Азии! Здесь у Китая большие планы, которые Москва до сих пор блокировала.

Но все это, так сказать, соус к большому куску мяса. А само мясо таково:

– Экспорт нефти из России в Китай увеличивается на 10 миллионов тон в год. За 10 лет это составит 100 миллионов тон. Экспорт пойдет через Казахстан.

– Максимальные поставки газа в Китай вырастут (начиная примерно с 2025 года) с нынешних плановых 38 миллиардов кубометров до 48 миллиардов кубометров в год. Это только по газопроводам, которые Россия построит за свой счет. Одновременно будут расти поставки СПГ из китайского СП с российской фирмой "Новатек" на Ямале (в 2021 году они составили около 8 миллионов тон и могут вырасти еще вдвое). Общая стоимость дополнительных поставок углеводородов (с уплатой, можно считать, в основном юанями) составит 117,5 миллиардов долларов.

– В результате реализации этих и еще некоторых проектов китайско-российский товарооборот должен в короткий срок достичь 200 миллиардов долларов, а затем и 250 миллиардов долларов в год.

Ранее предполагалось, что в результате путинского визита в Пекин площадь китайских ТОРов (Территорий Опережающего Развития с китайской юрисдикцией) между Байкалом и Тихим Океаном резко вырастет; ТОРы покроют большую часть территории приграничных с Китаем регионов РФ. Официально такого сообщения не было, неофициально же это решение подтверждается. Китай теперь полностью контролирует восточные регионы РФ, и при этом не берет на себя никаких обязательств.

Си Цзиньпин дал Путин пигу! (Си Цзиньпин ударил Путина по заднице.) Вторжение "Южных Варваров" идет полным ходом.

Остальное в следующей статье.

Александр Немец, kasparov.ru

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