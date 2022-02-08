Почем нынче психи 3 Константин Машовец

8.02.2022, 21:16

8,718

Константин Машовец

Фото: Главред

Лукашенко — болен, прежде всего «совком на всю башку», но при этом патологически жаден.

Неадекват с автоматом, засевший в Минске, конечно — редкостный идиот, но свой интерес знает твердо. Лукашенко пообещал представить Путину документы о финансировании российскими бизнесменами белорусской оппозиции. Если кто забыл, именно в таком же ключе «пел покаянную песню» в свое время и Роман Протасевич, находившийся в тот момент под полным контролем лукашенковских спецслужб.

Более того, после того, как Протасевича «отпустили», он в своем интервью рассказал о некоем «тайном спонсоре» из России, якобы финансировавшем проект по «обрушению» режима Лукашенко. Протасевич в том интервью не назвал имя спонсора, но пояснил, что его бизнес связан с Уралом и горной добычей, явно и недвусмысленно намекая на Дмитрия Мазепина – владельца «Уралкалия» и «Уралхима», давнего и заклятого «дружбана» Лукашенко.

В условиях весьма жестких санкций против одного из основных поставщиков в Беларусь внекремлевской валюты «Беларуськалия», вряд ли «всплытие» господина Мазепина на информационную повестку в отношения между Лукашенко и Кремлем было случайным.

Примечательно, что одновременно в информационном поле Украины «как-то вдруг» всплыли циферки, связанные с поставками электроэнергии из Беларуси. Тема медленно, но уверенно поползла вверх уже в наших информ-топах. Схожий информационный кейс пошел и насчет поставок ГСМ из Беларуси в Украину.

Такой резкий поворот от враждебных происков киевской хунты к каким-то маловразумительным прощупываниям не должен вводить нас в заблуждение. Лука вовсе не отказался от «возвращения Украины» (читай, участия в кремлевских авантюрах против Украины). Как раз, наоборот.

Лукашенко — болен, прежде всего «совком на всю башку», но при этом патологически жаден, по отношению к власти и деньгам. На сегодняшний момент его мало волнует тот факт, что его самого и его страну по сути втягивают в гибридную агрессию Кремля, он даже рад этому и готов подмахивать Путину – всем, чем можно и нельзя. Его волнует абсолютно другое — чтобы «не продешевить» при этом. И да. 200 белорусских военных отправляются в Сирию. Ну, как бонус. Жадность таки погубит этого фраера в конечном итоге.

Константин Машовец, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».