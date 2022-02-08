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Канадские дальнобойщики заблокировали мост, соединяющий страну с США

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  • 8.02.2022, 22:02
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Канадские дальнобойщики заблокировали мост, соединяющий страну с США

Движение заблокировано в обоих направлениях

В Канаде дальнобойщики и другие протестующие против коронавирусных ограничений заблокировали мост Амбассадор, соединяющий эту страну с США. Об этом 7 февраля сообщает CBC News.

Движение транспорта, въезжающего и выезжающего из Канады через мост "Амбассадор", соединяющий Виндзор и Онтарио с Детройтом, было заблокировано протестующими вечером, 7 февраля. Демонстранты, размахивающие канадскими флагами, требовали отмены ограничениий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Полиция опубликовала сообщение, в котором было сказано, что мост был недоступен для движения ни в одном направлении.

Водителей предупредили, чтобы они по возможности избегали этого района, а тем, кому необходимо было пересечь границу США, посоветовали использовать другой мост, приблизительно в 155 км к северо-востоку от Виндзора.

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