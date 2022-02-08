Папу Франциска пригласили в Украину 8.02.2022, 22:19

Папа Римский Франциск

Визит Папы Римского в Украину поможет установить мир во время напряженности в отношениях с РФ.

Лидер украинских католиков восточного обряда Святослав Шевчук заявил во вторник, что пригласил Папу Франциска посетить Украину, назвав это огромным жестом, который поможет установить мир во время напряженности в отношениях с Россией.

Выступая перед журналистами в режиме видеоконференции из Киева, архиепископ Святослав Шевчук сказал, что не нужно ждать идеальных условий и визит может состояться даже в нынешних условиях.

"Мы несколько раз выражали желание, чтобы Святейший Отец посетил Украину. Мы его приглашали и часто повторяли", - сказал Шевчук. «Мы полны надежд. Жесты очень важны, и посещение Украины было бы очень сильным жестом для всего человечества». «В Украине существует консенсус, причем не только среди католиков, но и среди православных и даже неверующих, что Папа Франциск сегодня является самым важным моральным авторитетом в мире», — сказал Шевчук по-итальянски, передает Reuters.

«В народе говорят, что если папа приедет в Украину, война закончится. Они видят в папском визите жест вестника мира».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».