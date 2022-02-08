Российские бомбардировщики Ту-22МЗ провели второе патрулирование границ Беларуси 1 8.02.2022, 22:33

Иллюстрационное фото

Полет длился четыре часа.

Два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России провели второе за месяц патрулирование в воздушном пространстве Беларуси, сообщило российское Министерство обороны на своем сайте.

Полет длился четыре часа. На отдельных участках маршрута самолеты сопровождали российский истребитель Су-35С и белорусский Су-30СМ.

Накануне российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границы Беларуси. Они летели на высоте около 8 тыс. м и скорости 750 км/ч, держались на минимальных интервалах и дистанциях. Военные также отработали элементы маневрирования в составе пары «ведущий — ведомый».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».