Правительство Польши согласовало военную помощь Украине 1 8.02.2022, 22:46

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Варшава безвозмездно передаст ВСУ технику польской армии.

Правительство Польши утвердило постановление о безвозмездной передаче ВСУ военного оборудования польской армии из-за угрозы российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Польши.

«Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление предусматривает безвозмездную передачу Украине дополнительной военной техники.

«Передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей», — говорится в сообщении.

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