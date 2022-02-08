Правительство Польши согласовало военную помощь Украине

Правительство Польши согласовало военную помощь Украине1
- 8.02.2022, 22:46
- 1,006
Варшава безвозмездно передаст ВСУ технику польской армии.
Правительство Польши утвердило постановление о безвозмездной передаче ВСУ военного оборудования польской армии из-за угрозы российского вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Польши.
«Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление предусматривает безвозмездную передачу Украине дополнительной военной техники.
«Передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей», — говорится в сообщении.