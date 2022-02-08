Олимпиада-2022: У Беларуси одна медаль 8.02.2022, 23:10

Швеция лидирует в медальном зачете.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Швеция, у Беларуси одна медаль. Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Швеция – 4-1-1 (6)

2. Нидерланды – 3-3-1 (7)

3-4. Китай – 3-2-0 (5)

3-4. Германия – 3-2-0 (5)

5. Норвегия – 3-1-4 (7)

6. Италия – 2-4-1 (7)

7. Россия – 2-3-5 (10)

8. Австрия – 2-3-2 (7)

9. Словения – 2-1-2 (5)

10. Франция – 1-4-0 (5)

11. Канада – 1-1-4 (6)

12. Япония – 1-1-2 (4)

Беларусь – 0-1-0 (1)

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