Олимпиада-2022: У Беларуси одна медаль
- 8.02.2022, 23:10
Швеция лидирует в медальном зачете.
В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Швеция, у Беларуси одна медаль. Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 4-1-1 (6)
2. Нидерланды – 3-3-1 (7)
3-4. Китай – 3-2-0 (5)
3-4. Германия – 3-2-0 (5)
5. Норвегия – 3-1-4 (7)
6. Италия – 2-4-1 (7)
7. Россия – 2-3-5 (10)
8. Австрия – 2-3-2 (7)
9. Словения – 2-1-2 (5)
10. Франция – 1-4-0 (5)
11. Канада – 1-1-4 (6)
12. Япония – 1-1-2 (4)
Беларусь – 0-1-0 (1)