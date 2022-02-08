Зеленский поддел нелегитимного Лукашенко

Зеленский поддел нелегитимного Лукашенко3
- 8.02.2022, 23:17
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Президент Украины назвал узурпатора «одним человеком из Беларуси».
Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ответил нелегитимному Лукашенко на угрозы прекращения поставок Украине горюче-смазочных материалов в случае полномасштабных военных действий между Россией и Украиной.
Владимир Зеленский сделал это на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.
«Товарищ...Один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать?», – сказал Зеленский.