Зеленский поддел нелегитимного Лукашенко 3 8.02.2022, 23:17

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Владимир Зеленский

Президент Украины назвал узурпатора «одним человеком из Беларуси».

Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ответил нелегитимному Лукашенко на угрозы прекращения поставок Украине горюче-смазочных материалов в случае полномасштабных военных действий между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский сделал это на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

«Товарищ...Один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать?», – сказал Зеленский.

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