Послу Беларуси пришлось отвечать в МИД Армении за слова Лукашенко 5 9.02.2022, 8:13

6,530

Неадекватные заявления Таракана привели к дипломатическому скандалу.

Посла Беларуси в Армении Александра Конюка вызвали в МИД страны 8 февраля, сообщает агентство «Новости-Армения».

«Посол Беларуси в РА сегодня был в МИД Армении», — сообщил агентству пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, не уточнив других подробностей.

Накануне Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву высказал мнение о возможном присоединении новых стран к Союзному государству России и Беларуси, в том числе и Армении.

— Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич [Пашинян] уже увидел, — сказал он.

После этого в МИД Армении заявили, что «своеобразный геополитический анализ Лукашенко преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и ее внешней политике».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».