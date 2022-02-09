Послу Беларуси пришлось отвечать в МИД Армении за слова Лукашенко

Послу Беларуси пришлось отвечать в МИД Армении за слова Лукашенко5
- 9.02.2022, 8:13
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Неадекватные заявления Таракана привели к дипломатическому скандалу.
Посла Беларуси в Армении Александра Конюка вызвали в МИД страны 8 февраля, сообщает агентство «Новости-Армения».
«Посол Беларуси в РА сегодня был в МИД Армении», — сообщил агентству пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, не уточнив других подробностей.
Накануне Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву высказал мнение о возможном присоединении новых стран к Союзному государству России и Беларуси, в том числе и Армении.
— Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич [Пашинян] уже увидел, — сказал он.
После этого в МИД Армении заявили, что «своеобразный геополитический анализ Лукашенко преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и ее внешней политике».