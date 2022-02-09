Мнение: Путин начал формировать образ поехавшего безумца Лукашенко 8 9.02.2022, 8:26

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Лобби у диктатора ослабевает — как внешнее, так и внутреннее.

Беларусь сегодня выступает в роли шахматной доски. Через нее Путин угрожает Западу вооруженными силами, мигрантами и прочими радостями дестабилизации. Лукашенко в это же время играет в свою игру, кидаясь то к Китаю, то к Западу, осознавая, что сближение будет знаменовать потерю личной власти, пишет телеграм-канал CYNIC.

Запад гарантирует Беларуси сохранение независимости и суверенитета, а также выступает в поддержку возможностей для договора по транзиту win-win в обход Лукашенко. Провалив план легитимизации, Путин начал играть в формирование образа поехавшего безумца Лукашенко, чтобы затем начать торги с Европой по урегулированию ситуации московскими руками. Да так, чтобы западные партнеры согласились на Лукашенко с российским револьвером у виска.

Но по-прежнему непонятны методы прямого воздействия Москвы на Минск. Их как бы декларируют в переговорах и их даже сумели продать сначала Нуланд, а теперь Макрону. Факт в том, что их никто в лицо не видел.

Но лобби у Луки ослабевает - причем и внешнее, и внутреннее.

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