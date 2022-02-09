Скачок инфляции поставил Кремль в тупик 8 9.02.2022, 8:34

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Население страны стремительно беднеет.

Кремль затрудняется оценить, когда пойдет на спад всплеск инфляции, ударивший по российской экономике в прошлом году и продолжающий «прожигать карманы» потребителям, обедневшим на 10% после присоединения Крыма, пишет finanz.ru.

«Это негативное явление, и инфляционное давление продолжается», - констатировал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минэкономразвития России пять раз прогнозировало достижение инфляцией пика в прошлом году, и каждый раз ошибалось. В январе 2022-го о прохождении максимума темпов роста цен заявил российский Минфин. И тоже не угадал.

По данным на 29 января, потребительская инфляция в России, согласно Росстату, достигла 8,82%, оформив новый рекорд с января-2016. Темпы роста цен на продукты держатся около 11% в годовом выражении.

При этом инфляция, измеренная по реальному потреблению российских домохозяйств, приближается к 20%. Корзина ширпортерба, собранная по реальным покупкам 1,5 миллионов российских семей, в январе стоила на 18% дороже, чем год назад, подсчитал «Ромир».

Света в конце тоннеля Кремль пока не видит. «Инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано», - заявил Песков (его цитирует ТАСС).

Он добавил, что скачок инфляции в России происходит «в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются» и на ситуацию в России.

Правительство, по словам Пескова, принимает «энергичные меры», чтобы сгладить инфляционный удар, от которого страдают больше других незащищенные слои населения. В частности, пенсии и социальные пособия были повышены на величину фактической инфляции, а не прогнозной - 8,6%.

Помимо этого, власти продолжают давить на ритейлеров, вынуждая тех держать цены на базовые продукты, составляющие основу рациона бедных россиян.

В январе ФАС потребовала от розничных сетей ограничить предельную наценку на хлеб, молоко, сахар и овощи величиной в 5%, рассказал «Интерфаксу» источник на агрорынкею.

Негласная «заморозка» цен будет действовать до 1 июля 2022 года, когда на прилавки начнет поступать свежий урожай.

Банк России, запустивший в ответ на инфляцию самый резкий за 7 лет цикл ужесточения политики, продолжит повышение ключевой ставки, уровень которой взлетел вдвое меньше чем за год, единодушны экономисты.

На заседании 11 февраля ЦБ увеличит стоимость займов еще 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, прогнозирует Константин Святный, главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент».

«Девальвация рубля в январе на фоне усиления геополитических рисков потенциально может усилить инфляционное давление», - предупреждает он.

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