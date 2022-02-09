Эффект Эдипа 1 Игорь Яковенко

9.02.2022, 9:00

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Мир в ожидании Глайвица, Гаврилы Принципа или сбоя в «Главном компъютере».

Агентство Bloomberg вывесило на сайте заголовок "Россия напала на Украину", правда, потом извинилось и объяснило, что это был заранее заготовленный на худший случай заголовок, который поставили на сайт случайно. Ряд западных СМИ со ссылками на анонимные источники в спецслужбах называют российское вторжение в Украину неизбежным. Все это дало повод для утверждений, что Запад, прежде всего пресловутые «англосаксы», провоцируют войну России с Украиной. Когда подобные утверждения исходят от обитателей российского телевизора, это нормально – люди на службе, но когда фактически то же самое заявляют люди демократических и либеральных взглядов, это требует осмысления той роли, которую играют медиа в подобной предвоенной атмосфере. Они ее создают, «нагнетают», или предотвращают?

Вот мнение политолога Глеба Павловского:

«Вот уже месяц США ведут войну – с Украиной от имени России. Виртуальная proxy-война, где медианапалмом выжигают мозги европейских аудиторий (а заодно украинцам). Proxy-война ведется прицельно в деталях, с публикацией массы карт и аэрофотоснимков. На фоне американской атаки Кремль впервые выглядит голубем умеренности. Удивительно даже, что Москву не удалось спровоцировать – залпы не начались, танки не двинулись».

Еще более категорично высказывается блогер Кирилл Шулика:

«Bloomberg сообщил о нападении России на Украину. Правда, новость быстро удалили с извинениями. Вот вам следствие того, что СМИ в США стали работать на обам, двигать "новую этику" и играть в политику. В России тоже в принципе все с этого начиналось. Кстати, а вообразите, если бы RT написал, что США напали на Кубу или Венесуэлу. Вот уж пыль столбом бы стояла, а Bloomberg просто ошибся, бывает. Теперь вы, правда, видите, кто на самом деле нагнетает и хочет войны. Кому выгодно затолкать Россию с Украиной в войну. Такое вообще впервые в истории происходит».

Если Павловский и Шулика прямым текстом утверждают, что Запад «нагнетает» и хочет войны – в случае Павловского возникло ощущение, что он резко помолодел и вернулся во времена своего державничества, когда он в нулевые консультировал «апешечку» - политолог Владимир Пастухов те же идеи высказывает более сдержанно:

«Любопытно, что Запад в своей игре как будто не замечает этой интриги и ставит на повышение психоза. Эвакуация дипмиссий из Киева, как будто речь идет о Кабуле, заявления о том, что война точно начнется, что она начнется чуть ли не завтра, а, если начнется завтра, то уже послезавтра русские танки будут уже в Киеве, выглядят скорее провокационно, чем реалистично».

В отличие от Шулики и Павловского Пастухов просто констатирует «повышение психоза» и «провокации» со стороны Запада, но не объясняет мотивы Запада его заинтересованностью в войне, за что ему, Пастухову, уже большое спасибо.

В свою очередь, главный торговец напряжением, постоянно объясняет Западу, что война неизбежна, если он, Запад, немедленно не поменяет свою природу, не отменит принцип открытых дверей НАТО и не перестанет поддерживать Украину. Только что он это делал на фоне бессловесно внимающего ему Орбана, теперь на пресс-конференции с Макроном, который хотя что-то и говорил, но в основном также служил фоном для риторики грозящего войной Путина:

«Представьте, что Украина – член НАТО. Пятая статья не отменена, наоборот, господин Байден, Президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что 5-я статья – это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. И я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: «Нам что, воевать с НАТО?» Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: «А вы хотите воевать с Россией?» Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» Но ведь так оно и будет». Конец цитаты.

Сейчас многие ждут какой-то аналог Гляйвица который послужил казусом беллли для начала 2-й Мировой или Гаврилы Принципа, ставшего спусковым крючком 1-й Мировой, или нечто вроде Ма́йнильского инциде́нта, послужившего Сталину формальным поводом для начала советско-финской войны 1939 года. Сегодня, в век мощных информационных технологий событием становятся не только пули и снаряды, но и слова.

Публикации в СМИ работают в режиме «эффекта Эдипа», который Карл Поппер понимал как «возможность информации влиять на ситуацию, к которой эта информация относится». Принципиально важно в «эффекте Эдипа» то, что информация способна «самоосуществить» или «саморазрушить», то есть предотвратить прогнозируемое.

Итак, главный вопрос: в какую сторону «эффекта Эдипа» сейчас работают западные СМИ: на самоосуществление или на саморазрушение прогноза, на его предотвращение?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо отойти от умозрительных рассуждений и ясно представить себе как и на кого воздействуют сигналы, посылаемые западными СМИ. Версия, что Путин и его окружение прочитав в американской или британской прессе о неизбежности своего вторжения в Украину, укрепятся в своей решимости начать войну, выглядит, мягко говоря, неубедительной. Они это сделают, чтобы что? Чтобы не огорчать западных журналистов? Чтобы укрепить репутацию американских и британских СМИ?

Целевой аудиторией западных СМИ является общественное мнение, которое, в свою очередь, влияет на принятие решений политиками. И эта, несомненно преувеличивающая вероятность войны, кампания в западных медиа повлияла на решение о предоставлении Украине летального оружия и в целом на единогласную поддержку Украины в противостоянии с Россией. Без этого «психоза» западные политические элиты, находящиеся в значительной мере в состоянии реалполитического «дружелюбия» по отношению к путинскому стремлению возродить Российскую империю, не удалось бы подвигнуть к таким решениям. Тем более, что это «дружелюбие» и стремление «понять Путина» и «признать законность его интересов» подпитывается повсеместной шрёдеризаций политических элит Запада.

Так что Павловский, Шулика и примкнувший к ним Пастухов явно не правы.

Да, с журналистской точки зрения ряд публикаций западных СМИ выглядит далеко не безупречно. Но это уже тема совсем другого разговора…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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