Егор Шарангович, отдав голевой пас, помог «Нью-Джерси» на выезде разгромить «Монреаль» 9.02.2022, 9:12

фото: getty images

На счету белоруса теперь 18 очков в 41 поединке нынешнего сезона НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" на выезде разгромил "Монреаль" со счетом 7:1, сообщает pressball.by.

Белорусский форвард гостей Егор Шарангович отдал голевой пас. В общей сложности наш соотечественник провел на площадке 15 минут 54 секунды, нанес два броска, проиграл оба вбрасывания и заработал "+1" по системе "плюс-минус".

На счету Шаранговича теперь 18 (8+10) очков в 41 поединке нынешнего сезона НХЛ.

Монреаль — Нью-Джерси — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

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