Стало известно, как Байден называет Путина в частных разговорах 6 9.02.2022, 9:11

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Президент США высказался в шутливой манере.

Президент США Джо Байден в ходе частных бесед называл главу Кремля Владимира Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, американский президент в шутливой форме также высказывался и о лидерах других стран.

Источники рассказали, что по словам Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц — это «не Ангела Меркель».

Собеседники телеканала отметили, что поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона глава Белого дома назвал «шумным».

По поводу президента Франции Эммануэля Макрона Байден сказал, что тот «хочет быть Шарлем де Голлем».

Представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн опровергла эти утверждения, заявив, что эти «анонимные слухи никоим образом не отражают того, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит».

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