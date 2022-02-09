При каких симптомах и заболеваниях белорусского водителя могут лишить «прав» 6 9.02.2022, 9:36

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Стать пешеходом очень легко по решению врача.

Не так давно журналисты abw.by описывали историю, как читатель портала лишился права садиться за руль после того, как вызвал "скорую". В комментариях были и личные истории, и бурное обсуждение. Разберемся, какие заболевания могут сделать водителя пешеходом.

Очевидное и эмоциональное

Занятно, что некоторые комментаторы усмотрели в этой истории глубинный смысл:

"Удивляюсь и не понимаю, чему тут многие радуются? Вы даже не поняли, о чем статья. Дело в том, что теперь все ваши заболевания и анализы будут передаваться в специализированную поликлинику, а там будут решать, оставить вас без "прав" или нет. И речь уже не об алкашах или просто единичном случае отравления алкоголем, когда мама, испугавшись, вызвала "скорую". Не будьте ханжами. Кто из вас не перепивал водки хоть раз в жизни?

А у человека на фоне гриппа и большой температуры может быть обморок, так бывает иногда. Так что, его на 5 лет без машины оставлять? А в поликлинике скажут: "У вас был обморок, придёте через 5 лет”. Или в больнице стало очень плохо (скажем коронавирус, на ИВЛ, 75% поражения легких). Человек выкарабкался. Этот вариант сейчас очень даже возможен. А ему говорят: "У вас такой диагноз, сами понимаете, приходите через 5 лет".

На солнце перегрелся, обезвоживание, скорая помощь – через пять лет.

Проблемы со спиной? Радикулит? Поэтому не можешь стать на носки и на пятки? Не видать тебе справки. Приходи после лечения, реабилитации, а лучше через 5 лет".

Описано эмоционально, но, по сути, верно. Да, обращение водителя или потенциального водителя за медицинской помощью может в итоге сыграть с ним злую шутку – или ограничат право управления автомобилем, или справка может быть выдана на более короткий срок, или вовсе останетесь без нее. Виной тому наличие заболевания или показания.

Самое главное – это понять, что со здоровьем шутки плохи и в "случае чего" обращаться за медицинской помощью нужно обязательно, без оглядки на водительское удостоверение.

Но есть примеры, когда люди вызывают бригаду "скорой" по поводу и без: "что-то голова кружится", "давление низкое/высокое", "в глазах рябит", "суставы ломит", "в груди колет" и прочее. Как раз это может сыграть злую шутку. Об этом тоже упоминали комментаторы:

"Рекомендую поменьше вызывать "скорую" даже в очень трезвом состоянии. Мой приятель из-за этого не может получить справку водительскую, потому что зафиксировано 4 вызова "неотложки" по причине высокого давления. У них сейчас все на компьютерах, друзья мои".

"Да, это все очень серьезно. Как-то давно разболелся какой-то шейный позвонок, голова начала болеть. Пришел к неврологу, она постучала по коленкам, поводила железкой перед носом, потом говорит: "Что ж тебе в карточку написать?" Спрашиваю: "Что-то не так?" Говорит: "Все не так плохо, а машину ты водишь?" – "Да, любитель". – "Ну вот, голова у тебя болит, потому что позвоночную артерию зажимает. Если напишу "синдром позвоночной артерии", потом на водительской комиссии проблемы начнутся". И рассказала такую историю. Водитель с бодуна, утром на работу. Он к терапевту – типа давление скакнуло. А терапевт видит, что от него перегаром несет, глаза красные, давление высокое – и бац ему в карточку "абстинентный синдром". И теперь бегает по врачам и плачет, чтобы сняли диагноз, а в карточке запись и приговор – не годен".

Справка Автобизнеса

Согласно закону о дорожном движении в случае выявления у водителя при оказании ему медицинской помощи заболеваний или противопоказаний, препятствующих управлению транспортным средством, информация заносится в базу данных. Такого водителя могут направить на досрочное переосвидетельствование, и если его не пройти в течение 60 дней, то водитель считается не имеющим права управления до прохождения медицинского переосвидетельствования.

Даже если на переосвидетельствование не направят, то члены медицинской комиссии все равно имеют доступ к данным, когда, кто и сколько раз обращался за медицинской помощью и причина такого обращения. Не забываем также, что при получении водительской справки требуется выписка из поликлиники по месту обслуживания. Члены комиссии могут и в ней найти много чего интересного.

Кого комиссия оставит без справки?

Теперь о том, какие заболевания или симптомы могут поставить крест на водительском стаже. Для этого обратимся к постановлению Совмина №88 от 6 декабря 2018 года "Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению".

Некоторые удивятся, но даже рост человека имеет значение. Рассмотрим самые популярные заболевания и противопоказания.

Глаза, очки, и линзы: вы получите справку при остроте зрения не ниже 0,6 на лучше видящем глазу и не ниже 0,2 на хуже видящем глазу или не ниже 0,5 на каждом глазу с коррекцией при близорукости и дальнозоркости 9,0 диоптрии, в том числе контактными линзами. Разница в силе линз не должна превышать 3,0 диоптрии.

При нарушении цветоощущения главное, чтобы правильно различались цвета сигналов светофора. При таком условии вы будете водителем.

Вестибулярный аппарат: кружится голова? Причина может крыться в нарушении функций вестибулярного аппарата. При любых заболеваниях, которые вызывают нарушение вестибулярной функции с синдромом системного головокружения, к рулю допустят только спустя полгода медицинского наблюдения после последнего расстройства.

Переломы и прочие травмы: при вывихах в крупном суставе, разрыве мышц или сухожилий с "выраженным ограничением активных движений", неправильно сросшихся переломах, явных нарушениях функции хвата и удержания одной из рук допустят к управлению транспортом категории "В", "ВЕ" с АКПП и переоборудованием транспорта при отсутствии "нарушений" у другой руки. При привычном вывихе в крупном суставе одной руки в случае, если рецидива нет в течение года, также можно управлять автомобилем. Медсправка при этом выдается на один год.

Про рост: если вы ниже 145 см, то вас пустят за руль переоборудованной машины с "автоматом" в зависимости от степени функциональных нарушений. Про работу в такси точно можно забыть.

Заболевания внутренних органов и давление: при нарушениях ритма сердца с обмороками за руль пустят только после лечения и последующего наблюдения в течение трех месяцев. Решающим будет вердикт кардиолога. При этом первые два года после выздоровления переосвидетельствование проводится ежегодно, затем раз в три года.

После инфаркта миокарда должно пройти не меньше полугода, чтобы водителя пустили за руль (в том числе после лечения на основании заключения врача-кардиолога). Справку при этом первые два года выдают лишь на 12 месяцев, затем на два года.

При повышенном давлении (артериальная гипертензия 3-й степени при неэффективности лечения) медкомиссия даст добро только в случае достижения целевых уровней артериального давления. При артериальной гипертензии 2-й степени водить машину можно, но переосвидетельствование придется проходить раз в три года.

При варикозном расширении вен на ногах не допустят к управлению транспортом только оперативного назначения.

Сахарный диабет: при этом заболевании за руль пустят только на основании вердикта эндокринолога (справку все равно дадут лишь на год), если у вас не бывает обмороков, но вы пользуетесь инсулинотерапией.

Если же обмороки и расстройства сознания случаются, придется годик побыть пешеходом, наблюдаться у докторов и получить заключения врача. В такси работать при этом нельзя.

Заболевания нервной системы: психические расстройства, шизофрения, бредовые расстройства, умственная отсталость, нуждающиеся в диспансерном наблюдении, а также поведенческие синдромы, смешанные и иные расстройства личности, стойкие изменения личности, не связанные с заболеванием или поражением мозга, – комиссия выдаст справку только при наличии стойкой ремиссии в течение 5 лет после прекращения диспансерного наблюдения.

Людям, подверженным стрессам, разрешат водить машину только на основании заключения комиссии.

Про алкоголизм, наркоманию и токсикоманию: при расстройствах, которые возникли после употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, клей и т.п.), к вождению допустят только после прекращения диспансерного наблюдения и при стойких признаках выздоровления. При алкоголизме – не ранее чем через 1 год, при наркомании и токсикомании – не ранее чем через 3 года.

Те, кто находится под профилактическим наблюдением (не путать с лечением,) водить автомобили могут, но каждый год придется проходить переосвидетельствование.

Обмороки, судороги, эпилепсия: за руль пустят только через полгода наблюдения и лечения.

При судорожных приступах на фоне заболевания или воспаления центральной нервной системы (энцефалит, менингит) водителем можно будет стать не ранее чем через 5 лет медицинского наблюдения при отсутствии приступов.

При судорожных приступах, которые возникли из-за дружбы с "зеленым змием", также придется подождать 5 лет – это как раз тот случай, с которого мы начинали этот материал. Им и закончим.

Мораль – правильно оценивайте свое состояние (и объем выпитого алкоголя). Если есть серьезные опасения за свое здоровье, лучше обратиться к врачу, а не надеяться на то, что "само пройдет", или терпеть, потому что потом не получите медсправку. Здоровье дороже, чем возможность самостоятельно управлять автомобилем или мотоциклом.

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