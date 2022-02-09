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При каких симптомах и заболеваниях белорусского водителя могут лишить «прав»

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  • 9.02.2022, 9:36
  • 4,182
При каких симптомах и заболеваниях белорусского водителя могут лишить «прав»

Стать пешеходом очень легко по решению врача.

Не так давно журналисты abw.by описывали историю, как читатель портала лишился права садиться за руль после того, как вызвал "скорую". В комментариях были и личные истории, и бурное обсуждение. Разберемся, какие заболевания могут сделать водителя пешеходом.

Очевидное и эмоциональное

Занятно, что некоторые комментаторы усмотрели в этой истории глубинный смысл:

"Удивляюсь и не понимаю, чему тут многие радуются? Вы даже не поняли, о чем статья. Дело в том, что теперь все ваши заболевания и анализы будут передаваться в специализированную поликлинику, а там будут решать, оставить вас без "прав" или нет. И речь уже не об алкашах или просто единичном случае отравления алкоголем, когда мама, испугавшись, вызвала "скорую". Не будьте ханжами. Кто из вас не перепивал водки хоть раз в жизни?

А у человека на фоне гриппа и большой температуры может быть обморок, так бывает иногда. Так что, его на 5 лет без машины оставлять? А в поликлинике скажут: "У вас был обморок, придёте через 5 лет”. Или в больнице стало очень плохо (скажем коронавирус, на ИВЛ, 75% поражения легких). Человек выкарабкался. Этот вариант сейчас очень даже возможен. А ему говорят: "У вас такой диагноз, сами понимаете, приходите через 5 лет".

На солнце перегрелся, обезвоживание, скорая помощь – через пять лет.

Проблемы со спиной? Радикулит? Поэтому не можешь стать на носки и на пятки? Не видать тебе справки. Приходи после лечения, реабилитации, а лучше через 5 лет".

Описано эмоционально, но, по сути, верно. Да, обращение водителя или потенциального водителя за медицинской помощью может в итоге сыграть с ним злую шутку – или ограничат право управления автомобилем, или справка может быть выдана на более короткий срок, или вовсе останетесь без нее. Виной тому наличие заболевания или показания.

Самое главное – это понять, что со здоровьем шутки плохи и в "случае чего" обращаться за медицинской помощью нужно обязательно, без оглядки на водительское удостоверение.

Но есть примеры, когда люди вызывают бригаду "скорой" по поводу и без: "что-то голова кружится", "давление низкое/высокое", "в глазах рябит", "суставы ломит", "в груди колет" и прочее. Как раз это может сыграть злую шутку. Об этом тоже упоминали комментаторы:

"Рекомендую поменьше вызывать "скорую" даже в очень трезвом состоянии. Мой приятель из-за этого не может получить справку водительскую, потому что зафиксировано 4 вызова "неотложки" по причине высокого давления. У них сейчас все на компьютерах, друзья мои".

"Да, это все очень серьезно. Как-то давно разболелся какой-то шейный позвонок, голова начала болеть. Пришел к неврологу, она постучала по коленкам, поводила железкой перед носом, потом говорит: "Что ж тебе в карточку написать?" Спрашиваю: "Что-то не так?" Говорит: "Все не так плохо, а машину ты водишь?" – "Да, любитель". – "Ну вот, голова у тебя болит, потому что позвоночную артерию зажимает. Если напишу "синдром позвоночной артерии", потом на водительской комиссии проблемы начнутся". И рассказала такую историю. Водитель с бодуна, утром на работу. Он к терапевту – типа давление скакнуло. А терапевт видит, что от него перегаром несет, глаза красные, давление высокое – и бац ему в карточку "абстинентный синдром". И теперь бегает по врачам и плачет, чтобы сняли диагноз, а в карточке запись и приговор – не годен".

Справка Автобизнеса

Согласно закону о дорожном движении в случае выявления у водителя при оказании ему медицинской помощи заболеваний или противопоказаний, препятствующих управлению транспортным средством, информация заносится в базу данных. Такого водителя могут направить на досрочное переосвидетельствование, и если его не пройти в течение 60 дней, то водитель считается не имеющим права управления до прохождения медицинского переосвидетельствования.

Даже если на переосвидетельствование не направят, то члены медицинской комиссии все равно имеют доступ к данным, когда, кто и сколько раз обращался за медицинской помощью и причина такого обращения. Не забываем также, что при получении водительской справки требуется выписка из поликлиники по месту обслуживания. Члены комиссии могут и в ней найти много чего интересного.

Кого комиссия оставит без справки?

Теперь о том, какие заболевания или симптомы могут поставить крест на водительском стаже. Для этого обратимся к постановлению Совмина №88 от 6 декабря 2018 года "Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению".

Некоторые удивятся, но даже рост человека имеет значение. Рассмотрим самые популярные заболевания и противопоказания.

Глаза, очки, и линзы: вы получите справку при остроте зрения не ниже 0,6 на лучше видящем глазу и не ниже 0,2 на хуже видящем глазу или не ниже 0,5 на каждом глазу с коррекцией при близорукости и дальнозоркости 9,0 диоптрии, в том числе контактными линзами. Разница в силе линз не должна превышать 3,0 диоптрии.

При нарушении цветоощущения главное, чтобы правильно различались цвета сигналов светофора. При таком условии вы будете водителем.

Вестибулярный аппарат: кружится голова? Причина может крыться в нарушении функций вестибулярного аппарата. При любых заболеваниях, которые вызывают нарушение вестибулярной функции с синдромом системного головокружения, к рулю допустят только спустя полгода медицинского наблюдения после последнего расстройства.

Переломы и прочие травмы: при вывихах в крупном суставе, разрыве мышц или сухожилий с "выраженным ограничением активных движений", неправильно сросшихся переломах, явных нарушениях функции хвата и удержания одной из рук допустят к управлению транспортом категории "В", "ВЕ" с АКПП и переоборудованием транспорта при отсутствии "нарушений" у другой руки. При привычном вывихе в крупном суставе одной руки в случае, если рецидива нет в течение года, также можно управлять автомобилем. Медсправка при этом выдается на один год.

Про рост: если вы ниже 145 см, то вас пустят за руль переоборудованной машины с "автоматом" в зависимости от степени функциональных нарушений. Про работу в такси точно можно забыть.

Заболевания внутренних органов и давление: при нарушениях ритма сердца с обмороками за руль пустят только после лечения и последующего наблюдения в течение трех месяцев. Решающим будет вердикт кардиолога. При этом первые два года после выздоровления переосвидетельствование проводится ежегодно, затем раз в три года.

После инфаркта миокарда должно пройти не меньше полугода, чтобы водителя пустили за руль (в том числе после лечения на основании заключения врача-кардиолога). Справку при этом первые два года выдают лишь на 12 месяцев, затем на два года.

При повышенном давлении (артериальная гипертензия 3-й степени при неэффективности лечения) медкомиссия даст добро только в случае достижения целевых уровней артериального давления. При артериальной гипертензии 2-й степени водить машину можно, но переосвидетельствование придется проходить раз в три года.

При варикозном расширении вен на ногах не допустят к управлению транспортом только оперативного назначения.

Сахарный диабет: при этом заболевании за руль пустят только на основании вердикта эндокринолога (справку все равно дадут лишь на год), если у вас не бывает обмороков, но вы пользуетесь инсулинотерапией.

Если же обмороки и расстройства сознания случаются, придется годик побыть пешеходом, наблюдаться у докторов и получить заключения врача. В такси работать при этом нельзя.

Заболевания нервной системы: психические расстройства, шизофрения, бредовые расстройства, умственная отсталость, нуждающиеся в диспансерном наблюдении, а также поведенческие синдромы, смешанные и иные расстройства личности, стойкие изменения личности, не связанные с заболеванием или поражением мозга, – комиссия выдаст справку только при наличии стойкой ремиссии в течение 5 лет после прекращения диспансерного наблюдения.

Людям, подверженным стрессам, разрешат водить машину только на основании заключения комиссии.

Про алкоголизм, наркоманию и токсикоманию: при расстройствах, которые возникли после употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, клей и т.п.), к вождению допустят только после прекращения диспансерного наблюдения и при стойких признаках выздоровления. При алкоголизме – не ранее чем через 1 год, при наркомании и токсикомании – не ранее чем через 3 года.

Те, кто находится под профилактическим наблюдением (не путать с лечением,) водить автомобили могут, но каждый год придется проходить переосвидетельствование.

Обмороки, судороги, эпилепсия: за руль пустят только через полгода наблюдения и лечения.

При судорожных приступах на фоне заболевания или воспаления центральной нервной системы (энцефалит, менингит) водителем можно будет стать не ранее чем через 5 лет медицинского наблюдения при отсутствии приступов.

При судорожных приступах, которые возникли из-за дружбы с "зеленым змием", также придется подождать 5 лет – это как раз тот случай, с которого мы начинали этот материал. Им и закончим.

Мораль – правильно оценивайте свое состояние (и объем выпитого алкоголя). Если есть серьезные опасения за свое здоровье, лучше обратиться к врачу, а не надеяться на то, что "само пройдет", или терпеть, потому что потом не получите медсправку. Здоровье дороже, чем возможность самостоятельно управлять автомобилем или мотоциклом.

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