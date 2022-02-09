«Открутили винты»: Польша обвинила белорусских силовиков в подготовке провокации на границе 9.02.2022, 9:49

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Фото: @MON_GOV_PL

Польские пограничники обратили внимание на странные действия с белорусской стороны на участках Черемха и Дубиче-Церкевне.

Погранслужба Польши в своем твиттер-аккаунте заявила, что белорусские службы «готовятся к очередным провокациям».

«Вчера на участках Черемха и Дубиче-Церкевне [на границе с Беларусью] белорусские службы открутили винты крепления эмблем [с гербом РБ] на пограничных знаках», — сказано в сообщении.

Там отметили, что «таблички с гербами остались не прикрепленными».

Wczoraj na odcinkach #PSGCzeremcha i #PSGDubiczeCerkiewne służby białoruskie odkręcały śruby mocujące godła🇧🇾na znakach granicznych. Tablice z godłami pozostawiono nieprzymocowane. Można się spodziewać, że to przygotowania do kolejnych prowokacji, które mają uderzyć w stronę🇵🇱. pic.twitter.com/305Pq41BeL — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 8, 2022

«Можно ожидать, что это подготовка к очередным провокациям, которые должны ударить по польской стороне», — заявили польские пограничники.

Через несколько часов польская погранслужба опубликовала видео и комментарий по ситуации, заявив, что «польские патрули заметили необычное поведение белорусских служб». Утверждается, что белорусские военные сняли табличку и с ней пошли вглубь территории Беларуси. А через несколько часов вернулись и начали фотографировать место происшествия.

Уже во второй половине дня белорусы «сообщили, что эмблема на их логотипе повреждена». В ответ Польша «предложила провести встречу по этому поводу, чтобы прояснить ситуацию», но «белорусы отказались».

Польские службы также сообщили, что белорусские таблички с государственным гербом уже несколько дней отсутствуют на трех других пограничных знаках на участке Пограничного поста в Беловеже.

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