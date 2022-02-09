Справились за месяц: как в постсоветских странах избавлялись от бывших правителей 1 9.02.2022, 9:59

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Фото: @kaztag_tg

Истории провала операции «преемник».

Пока люди у власти, им кажется, что их бессмертные идеи переживут века. Что мудрые решения останутся в скрижалях истории, а прижизненные памятники будут годами радовать потомков. Но реальность чаще всего другая: их преемники избавляются от наследия предшественников в первую очередь. Сайт zerkalo.io собрал такие истории с постсоветского пространства — иногда на «переворачивание страницы» потребовался всего месяц.

Казахстан: за месяц — потеря четырех из пяти должностей

События в Казахстане разворачивались буквально на наших глазах. В начале января в этой стране вспыхнули массовые протесты после двукратного подорожания сжиженного газа, используемого многими в качестве автомобильного топлива. Протесты переросли в беспорядки, сопровождавшимися столкновениями с силовиками, захватом правительственных зданий и мародерством.

На тот момент в стране существовало своеобразное двоевластие. Весной 2019-го многолетний лидер страны Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти с апреля 1990-го, ушел в отставку. Должность президента он передал верному сподвижнику, главе верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. Ранее тот являлся премьером; дважды возглавлял казахский МИД.

Нурсултан Назарбаев

Фото: Reuters

Назарбаев максимально подготовился к транзиту, заметно ослабив роль президента. После изменений Конституции тот лишился возможности единолично формировать правительство (его стали назначать по представлению премьера после консультаций с нижней палатой парламента) и издавать указы, имеющие силу законов, отменять решения правительства или премьера, утверждать госпрограммы и систему финансирования бюджетных органов.

Парламенту предоставили больше полномочий в вопросах снятия с должностей членов правительства. Между тем больше двух третей в нижней палате парламента контролировала партия «Нур Отан», чьим председателем являлся Назарбаев.

В то же время первый президент как елбасы (лидер нации) получил право пожизненно возглавлять Совет безопасности, а сам орган из консультативно-совещательного превратился в конституционный. За ним закрепили координацию «единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана». Это сделало Совбез одним из ключевых органов власти в стране.

Елбасы встретил 2022 год, находясь сразу на пяти должностях: пожизненного главы Совбеза, председателя партии «Нур Отан», председателя Ассамблеи народа Казахстана (органа, контролирующего национальную политику в стране), пожизненного член Конституционного совета (аналог белорусского Конституционного суда) и куратора Фонда «Самрук-Казына» (он контролирует все государственные активы).

Фото: @kaztag_tg

Ключевое событие произошло 5 января: в разгар протестов Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза. Четыре дня спустя пресс-секретарю первого президента пришлось уточнить, что патрон сам передал должность своему преемнику. Это стало началом конца.

После подавления волнений должностей лишились три зятя Назарбаева: они потеряли посты председателя правления АО «КазТрансОйл», председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей и руководителя АО «НК «КазТрансГаз». С должности первого зампреда главы Комитета нацбезопасности уволили племянника Назарбаева. В конце января Токаев убрал и прежнего главу ЦИК, который приходится дочери Назарбаева сватом.

Фото: elbasy.kz

19 января депутаты приняли поправки об отмене пожизненного председательства бывшего лидера страны в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. А 21-го Токаев дал месяц, чтобы разобраться в закупках Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»:

— Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены — с этими фактами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения — последуют жесткие решения. Я надеюсь, все убедились, что формула «Платон мне друг, но истина дороже» для меня имеет ключевое, целевое значение. Это относится ко всем вопросам, — добавил он.

28 января прошел внеочередной съезд партии власти «Нур Отан». На посту его председателя Назарбаева также сменил Токаев. Даригу, дочь первого президента, исключили из нового состава политсовета партии.

2 февраля парламент Казахстана принял поправки в законодательство, которые отменяют необходимость согласовывать с Назарбаевым новые инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики. 7 февраля его лишили права пожизненно возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совбез, а еще отстранили от участия в формировании государственной политики страны.

В итоге за месяц Назарбаев потерял четыре должности из пяти. На момент публикации он по-прежнему входит в состав Конституционного совета республики.

Туркменистан: вместо одного культа — другой, но с цирком

Сапармурат Ниязов (слева)

Фото: Reuters

Сапармурат Ниязов возглавлял Туркменистан более двадцати лет (1985—2006). Сперва как первый секретарь местной компартии во времена СССР, затем как президент независимой страны. Культ его личности достиг невиданных масштабов. В честь Туркменбаши (с местного языка «глава туркмен») назвали город, поселки, залив, аэропорт (кстати, эти названия сохранились).

Но в 2006-м Ниязов умер. Его преемником стал Гурбангулы Бердымухамедов, до того являвшийся вице-премьером (правительство возглавлял сам Туркменбаши). Новый руководитель страны вскоре начал косметические реформы.

В 2002-м Туркменбаши ввел новый календарь. Январь назвали в честь него самого — «туркменбаши». Апрель переименовали в «гурбансолтан-эдже» — в честь матери президента, сентябрь — в «Рухнама» (в честь книги, написанной Ниязовым). В 2008-м Бердымухамедов отменил эту реформу и вернул старый календарь.

Кстати, о «Рухнаме». Она появилась в 2001 году и представляла собой философские размышления и поучения, а также легенды и исторические экскурсы. По мнению автора, «Рухнама» должна была заменить туркменам все остальные книги. Экземпляр издания должен был иметь каждый гражданин страны. Ее изучали как отдельный предмет в школах и вузах республики. Содержание «Рухнамы» надо было подтверждать при профессиональной аттестации во всех учреждениях и организациях. По ней проводились ее коллективные чтения, устраивались экзамены на знание материала. «Рухнама — священная книга, Коран — книга божья» — написали на входе в самую большую в стране мечеть. На момент смерти Ниязова ее перевели на 40 языков мира (кстати, и на белорусский тоже).

Гурбангулы Бердымухамедов

В 2009-м экземпляры стали изымать по всему Туркменистану (параллельно в стране проходила презентация полного собрания сочинений Бердымухамедова). В 2011-м экзамен по ней отменили в школах, заменив информатикой. В 2013-м «Рухнаме» не нашлось места в новой 12-летней школьной программе. Вместо этой дисциплины в программе появились такие курсы как «Культурное наследие Туркменистана», «Основы экономики», «Мировая культура», «Экология» и другие. В следующем году отменили и вступительный экзамен в вузы на знание «Рухнамы».

В Ашхабаде демонтировали грандиозный золотой памятник Ниязову. Позже его перевезли и восстановили на окраине туркменской столицы.

После прихода к власти Бердымухамедов отменил действовавший в период правления Ниязова режим выездных виз, требовавшихся для поездки за пределы страны. После этого из Туркменистана выехали более 1,8 млн человек. Также он восстановил выдачу пенсий, отмененных при Туркменбаши, а также деятельность Академии наук, цирка и театра оперы и балета.

Фото: kremlin.ru

В 2006-м Ниязов приказал закрыть все библиотеки. С тех пор книги можно было получать лишь в школах. Единственное исключение составляли Коран и «Рухнама». Президент считал, что в остальных книгах не было «никакой необходимости». Преемник Туркменбаши распорядился открыть их.

Но у Бердымухамедова появились свои странности. Например, в 2013-м туркменских молодоженов обязали позировать на фоне президента: в альбоме для новобрачных должно быть не менее трех подобных снимков. В 2020-м в стране стали запрещать авто темного цвета. Никакого официального постановления не появилось. Оказалось, достаточно было слуха, что этого захотел глава страны. В итоге вместо культа Ниязова появился культ Бердымухамедова.

При втором президенте Туркменистан остается авторитарной страной. В отчете за 2019 год организация Human Rights Watch писала, что «в условиях тотальной закрытости судебной системы установить точное число политзаключенных не представляется возможным». Международная кампания «Покажите их живыми!» в 2019-м задокументировала 120 человек, исчезнувших в тюрьмах. У части из них сроки закончились в 2017 году, у части — заканчиваются в 2021-м, однако о них нет никаких новостей. Правозащитники уверены, что минимум 27 человек из 120 погибли в заключении.

Узбекистан: освобождение политзаключенных и мягкая критика власти

Фото: Reuters

Ислам Каримов возглавлял Узбекистан в 1989—2016 годах и последовательно занимал те же должности, что Назарбаев и Ниязов: первый секретарь компартии, президент союзной республики, президент независимой страны. В 2016-м он умер в возрасте 78 лет от последствий инсульта. Новым президентом стал Шавкат Мирзиёев, который более десятилетия являлся премьер-министром страны.

Новый руководитель быстро разрушил влияние клана Каримова. Ради объективности, Гульнара, дочь первого руководителя страны, попала под домашний арест еще при жизни отца. Но при Мирзиёеве ее положение ухудшилось. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, хищения, вымогательство и уничтожение документации офшорных компаний. Сперва она жила под домашним арестом, но в 2019-м ее отправили в колонию. Вскоре на нее завели второе уголовное дело, по которому Гульнара получила 13 лет и 4 месяца, — за создание организованной преступной группы, вымогательство и мошенничество. В прошлом году она передала родным письмо, в котором в стихах рассказала о применяемых к ней «систематических пытках».

Вторая дочь Каримова, Лола Каримова, не пострадала. Но ей пришлось покинуть посты посла Узбекистана при ЮНЕСКО и президента национальной Федерации гимнастики.

Со временем Мирзиёев сменил всех руководителей министерств и ведомств времен Каримова. Пост сохранил лишь глава МИДа.

Шавкат Мирзиёев

Но главные изменения произошли во внутренней политике. Политолог Юрий Саруханян, эксперт московского Центра Карнеги, выделяет несколько направлений.

Освобождение большинства политзаключенных: «никто из этих пожилых людей не представлял никакой угрозы режиму». Также Мирзиёев закрыл тюрьму Жаслык, известную жестокими пытками.

Начались реформы в экономике. Прежде всего, второй президент отменил искусственные ограничения, придуманные Каримовым, вроде необходимости выездных виз, ограничения на обмен валюты и т. д. Также произошла унификация обменных курсов и реформы банковского сектора. Хотя, как отмечает эксперт, «жесткий протекционизм остается главной философией в экономической политике, субсидии и льготы местным монополиям продолжают душить конкуренцию, а процесс приватизации непрозрачен».

Улучшились отношения с соседями. Новый президент возобновил переговоры с Кыргызстаном и Таджикистаном о демаркации границ и использовании вод трансграничных рек. Как отмечает Саруханян, «Узбекистан стал гибче подходить к переговорам об обмене территориями и строительстве ГЭС в соседних странах. Кроме того, Ташкент возобновил региональный диалог, в рамках которого главы пяти стран Центральной Азии встретились в 2018 и 2019 годах».

Начали возрождаться СМИ, которым позволили критиковать власть (но лишь чуть-чуть). «До 2016 года узбекские СМИ находились, по сути, в коме: печатные издания никто не читал, они существовали за счет принудительно подписанных бюджетников; телевидение мало чем отличалось от советского, с минимумом прямых эфиров; интернет-СМИ перепечатывали скудные пресс-релизы госорганов и почти не занимались собственным контентом», — писал эксперт. При новом руководителе страны СМИ разрешили осторожную критику власти. Можно писать о нарушении прав человека, коррупции и халатности чиновников. При этом материалы о семье президента, силовых структурах и коррупции на самом верху по-прежнему под запретом.

Как суммирует Юрий Саруханян, «основы режима, построенного Каримовым, во многом остались нетронутыми. Власть по-прежнему сосредоточена в одних руках, партии не занимаются политической борьбой, общество ограничено в свободах». Но все же в практических вещах от наследия первого президента страны мало что осталось.

Кыргызстан: шесть президентов и уголовные дела

Фото: Reuters

В 1990 году в Киргизской ССР учредили должность президента. На всенародных выборах победил не политик, а ученый: доктор физико-математических наук, академик Аскар Акаев, тогда руководивший Академией наук республики.

Правда, новичок в политике быстро вошел во вкус власти и руководил страной в течение 15 лет. Он дважды выигрывал выборы, а еще дважды продлевал свои полномочия через референдумы. Пожизненно усидеть в кресле президента ему не удалось. В марте 2005 года в стране началась «тюльпановая революция». Протесты вспыхнули из-за результатов парламентских выборов, во время которых допускались фальсификации. Также недовольство народа вызывали тяжелое экономическое положение, коррупция и клановость власти. Президентом стал Курманбек Бакиев, а Акаеву пришлось написать заявление о добровольной отставке и покинуть страну.

Курманбек Бакиев

Фото из архива zerkalo.io

Новым домом для первого президента Кыргызстана стала Россия, где он стал преподавать в МГУ. Тем временем на родине Акаев и его родственники стали фигурантами 106 уголовных дел. Экс-лидера обвиняли в передаче земель Китаю и Казахстану, «уничтожении народного богатства» и «узурпации государственной власти посредством так называемых народных референдумов», а также в том, что в годы своего правления допустил применение огнестрельного оружия против мирного населения.

Бакиев полностью зачистил элиту страны от ставленников Акаева и расставил на ключевые посты своих людей. Также во время правления второго президента во власть попали криминальные авторитеты. Так, одному из последних перед парламентскими выборами отменили регистрацию. Он вывел своих сторонников на главную площадь Бишкека и потребовал вернуть ему регистрацию. К нему вышел Бакиев, обещал разобраться. И через день Верховный суд страны пересмотрел дело. «Авторитет» стал депутатом, правда в том же году был убит.

Бакиева свергли во время массовых протестов 2010 года, после чего он бежал в Беларусь. Затем страну возглавляли Роза Отунбаева как временный президент (2010—2011), Алмазбек Атамбаев (2011—2017) — единственный, кто мирно передал власть, Сооронбай Жээнбеков (2017—2020), ушедший в отставку после протестов, и Садыр Жапаров, возглавляющий Кыргызстан с 2021 года в качестве шестого президента.

За исключением Отунбаевой, все они приводили к власти своих людей. А еще все — кроме вдобавок и нынешнего президента — становились фигурантами различных уголовных дел и скандалов (Атамбаев попал в тюрьму после своего ухода из власти).

Что касается Акаева, находившегося в розыске, то летом 2021 года он вернулся в Бишкек. Судя по всему, заключив сделку с властями. С того времени его допрашивают по делу о золоторудном месторождении Кумтор. Его разработка началась в 1990-х годах инвесторами из Канады. За это время кыргызские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с партнерами. Акаева обвиняют в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992-м, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения за два года до свержения.

Первый президент страны до сих пор на свободе, но никакого влияния на жизнь Кыргызстана он уже не оказывает.

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