Япония решила поставлять в Европу газ вместо РФ 1 9.02.2022, 10:07

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фото: ap

Решение было принято в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена.

Правительство Японии планирует поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) в случае если эскалация ситуации с Украиной приведет к энергетическому кризису в странах Евросоюза (ЕС).

Об этом сообщают источники издания NHK в правительстве.

По информации журналистов, такое решение было принято в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена. Ранее о таком запросе Вашингтона к Токио сообщали правительственные источники агентства Reuters.

В пятницу, 4 февраля, во время пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда не прокомментировал данные журналистов, но сказал, что правительство планирует обсудить возможности «внести свой вклад в международное сообщество».

Прежде чем оказывать помощь Европе, Японии предстоит убедиться, что топлива хватает для покрытия нужд внутреннего рынка страны, уточняет источник Kyodo. При этом, в феврале в Японии спрос на отопление имеет тенденцию превышать запланированный запас, рассказал изданию представитель газового сектора.

В конце января издание Financial Times писало о разработке Евросоюзом и Великобританией крупного блока санкций против новых российских газовых проектов на случай эскалации ситуации с Украиной. Россия, как отмечала тогда газета, — один из крупнейших в мире производителей нефти и газа, и таким образом санкции нацелены на «нанесение удара по ключевой отрасли».

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