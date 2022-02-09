Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде перенесли из-за проблемы с допинг-тестом у россиян

Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде перенесли из-за проблемы с допинг-тестом у россиян2
- 9.02.2022, 10:18
- 1,344
Ситуация требует юридических консультаций.
У одного из российских фигуристов возникла проблема с допинг-тестом, узнало издание Inside The Games. Из-за этого церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований перенесли. Она должна была состояться накануне.
По данным издания, ситуация требует юридических консультаций с Международным олимпийским комитетом и Международным союзом конькобежцев.
Представитель МОК Марк Адамс добавил, что это новая проблема: «Поскольку она имеет юридические последствия, в данный момент я не могу много говорить об этом на данном этапе», — сказал Адамс.
Возникшая проблема касается пробы, сданной перед началом Олимпийских игр.
Россия выиграла золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, США и Япония заняли второе и третье место.
Сборную России представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и >B>Викторица Синицина/Никита Кацалапов.
Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх под флагом Олимпийского комитета России после того, как расследование Всемирного антидопингового агентство выявило систематические нарушения в российском спорте.