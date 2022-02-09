Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде перенесли из-за проблемы с допинг-тестом у россиян 2 9.02.2022, 10:18

1,344

фото: РИА Новости / Александр Вильф

Ситуация требует юридических консультаций.

У одного из российских фигуристов возникла проблема с допинг-тестом, узнало издание Inside The Games. Из-за этого церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований перенесли. Она должна была состояться накануне.

По данным издания, ситуация требует юридических консультаций с Международным олимпийским комитетом и Международным союзом конькобежцев.

Представитель МОК Марк Адамс добавил, что это новая проблема: «Поскольку она имеет юридические последствия, в данный момент я не могу много говорить об этом на данном этапе», — сказал Адамс.

Возникшая проблема касается пробы, сданной перед началом Олимпийских игр.

Россия выиграла золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, США и Япония заняли второе и третье место.

Сборную России представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и >B>Викторица Синицина/Никита Кацалапов.

Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх под флагом Олимпийского комитета России после того, как расследование Всемирного антидопингового агентство выявило систематические нарушения в российском спорте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».