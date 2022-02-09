Франция передаст Украине оригинал дневника Пилипа Орлика 9.02.2022, 10:22

Фото: Пилип Орлик

Знаменитый украинский гетман родился в Ошмянском повете.

Франция передаст Украине оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика. Его выставят на экспозиции в Национальном музее "Гетманская столица" в Батурине (Черниговская область).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сейчас дневник хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции.

"Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это историческое событие для Украины", - отметил министр Дмитрий Кулеба.

"Диариуш" Пилипа Орлика охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.

Напомним, что Пилип Орлик родился в имении Косута (Ошмянский повет Виленского воеводства ВКЛ, ныне - деревня в Вилейском районе Минской области Беларуси) в семье родовитой белорусской шляхты. Его отец Степан Орлик служил в армии монарха Речи Посполитой, погиб на 51-м году жизни в битве под Хотином в декабре 1673 года.

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