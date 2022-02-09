Сливочное масло или маргарин: какой из продуктов на самом деле полезнее для организма 9 9.02.2022, 10:35

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Мнение диетологов.

Когда речь заходит о вреде и пользе сливочного масла и маргарина, то люди делятся на два лагеря. Одни отстаивают продукт из молочного жира, другие – из растительного. Стало известно, какой из данных пищевых продуктов является более полезным для здоровья человека, а какой – опасным, пишет today.ua.

Стоит отметить, что времена, когда маргарин изготавливали из молока, воды и говяжьего жира, давно прошли. Сегодня маргарин производят из растительных жиров путем применения технологии гидрогенизации. Маргарин – это эмульсия из растительных жиров и воды. Отдавать предпочтение стоит мягким сортам маргарина, которые содержат максимально низкое количество ненасыщенных жирных кислот.

Качественный маргарин подходит для приготовления бутербродов, различной выпечки. Сливочное масло отлично подходит для выпечки, но на нем категорически нельзя жарить яйца, мясо и другие продукты. Для жарки диетологи рекомендуют использовать кокосовое или оливковое масло.

Чрезмерное злоупотребление сливочным масло может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышает уровень "плохого" холестерина в крови. Маргарин не содержит насыщенных жирных кислот, поэтому он считается менее опасным для здоровья сердца и сосудов.

Таким образом, и маргарин, и сливочное масло могут присутствовать в рационе человека. Однако очень важно соблюдать чувство меры и не злоупотреблять ни одним из продуктов питания.

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