Простой 1 Эль Мюрид

9.02.2022, 10:43

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Эль Мюрид

Запас устойчивости европейской системы вполне достаточен, чтобы вписаться в новую реальность.

"Газпром" вновь не заказал мощности магистрального газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы. Так маршрут остается невостребованным и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Причины не называются, однако речь идет о недостаточном количестве заявок со стороны потребителей. Они попросту не покупают российский газ. Пока все происходящее объясняется вполне бухгалтерскими причинами: при текущих ценах на газ (у контрактных поставок своя цена, а вот объемы сверх контрактных потребитель покупает по биржевой, то есть, текущей рыночной цене), в общем, при нынешних ценах дешевле изымать газ из подземных хранилищ, так как он был закуплен и закачан туда в прошлом году еще до скачка цен. То, что хранилища быстро пустеют — риск. На сегодня среднее по Европе значение запасов газа в хранилищах составляет примерно 40-45% от нормативной полной загрузки. Это мало, так как при выкачке газа падает давление, и в реальности около 10% газа в хранилищах по сути является техническим газом: это неизвлекаемый объем.

В случае, если погода не принесет сюрпризов, этого количества хватит до весны, когда потребление газа начнет сокращаться. Пока прогнозы вполне благоприятствуют такому сценарию. Однако главное заключается в том, что ориентировочно к маю ожидается устойчивое снижение стоимости газа на мировом рынке за счет разрешения китайского кризиса, который и вызвал перераспределение газовых потоков, ажиотаж и рост цен. Когда цена упадет до относительно комфортных значений, тогда и начнется закачка газа в хранилища.

Запас устойчивости европейской системы вполне достаточен, чтобы вписаться в подобный сюжет. Поставщики, конечно, зарабатывают сверхприбыли на внезапно возникшем подарке судьбы, но и Европа старается не переплачивать за возникший кризис.

В России бытует точка зрения, что сокращение поставок газа в Европу — это инициатива "Газпрома", но происходящее говорит скорее о том, что это именно европейцы сократили импорт газа из России. По экономическим или политическим соображениям, трудно сказать. Наверное, оба эти соображения присутствуют.

Эль Мюрид, ЖЖ

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