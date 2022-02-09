Генералы сигнализируют Путину: «Не влезай – убьет!» 8 Телеграм-канал «Сито Сократа»

9.02.2022, 10:48

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Леонид Ивашов

«Военный угар» окрыляет не всех.

Не располагая желанием заниматься решением множества внутренних задач стоящих перед российским народом, путинское руководство взялось за реализацию «захватнической политики. Данная архаическая модель поведения была характерна еще для Московского княжества времен монгольского ига, и с тех пор так и осталось родовой травмой российской правящей верхушки даже в ХХI веке. Исходя из этого, политический консенсус в России привязан к очень опасной формуле: некомфортная, неудобная, убогая жизнь простых россиян в обмен на величие страны.

В очередном акте борьбы за «величие» Москва натолкнулась на непонимание стран Запада, которые не желают внимать российским ультиматумам на счет «красных линий» по части отмены расширения НАТО и поддержки стран, не желающих становиться безвольными вассалами кремлевского старца. Ситуация зашла в глухой угол, и стала совсем дурно пахнуть тяжкими последствиями для претендентов на глобальную гегемонию.

После того, как США и НАТО отвергли напористые и неприемлемые требования президента Путина повисла неловкая пауза, которую даже зимняя олимпиада в Пекине не способна избавить тревожности. Действующему руководителю РФ нужно делать самую нелюбимую им работу: принимать ответственное решение, за которое он будет персонально отвечать, а никто-то другой. Нужно либо осуществлять вторжение с помощью сил стянутых к границам Украины, либо сворачивать военную истерию, дать заднюю, и наконец, подумать о решении насущных проблем огромной страны. Третьего не дано. Что характерно, даже в среде российской военщины, оба подхода имеют своих сторонников.

«Партия войны» рвется в бой, и приводит множество умозрительных аргументов в пользу эскалации. Звучат мысли про серьезный раскол в рядах стран-членов НАТО, и их неготовность втягиваться в конфликт за Украину. Хотя наоборот наметилось формирование антипутинской коалиции. Внедряются тезисы про плохую организацию армии США, и неизбежность американского поражения в конвенционной войне с РФ со ссылкой на тайное исследование Пентагона за 2017 год. Но почему-то каждая очередная поставка американских либо британских оборонных вооружений Киеву вызывает панику в рядах российских пропагандистов и марионеток РФ на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Дошло до того, что прямо озвучивается план «как вторгнуться в Украину не сломав мировой порядок», что-то вроде возрожденной идеи создания «Новоросии» от Донецка до Одессы (по площади примерно, как Алтайский край). По расчетам экспертов из ГРУ план хорош всем: «русские люди» Юго-Востока Украины создадут минимум проблем оккупантам; скудных ресурсов РФ хватит для интеграции этих территорий, ведь накоплен бюджетный профицит в 1,32 трлн. рублей; Украина останется как государство, обремененное долгами, но будет лишено выхода к морю и промбазы. Просто идиллическая картина вырисовывается: российский блицкриг, который прямо еще и поддержат в стране-жертве. Никаких выкладок про сопротивление агрессору, масштабы потерь среди оккупантов для удержания захваченных рубежей, фактор контратак ВСУ и реакции международного сообщества, как будто это все уже закрытые темы, и будет на практике реализован «мюнхенский сговор 2.0» применительно к Украине. В общем, план, как в известной формуле «Газрома»: «бери или плати».

Но кажется, появилась и группа противников агрессии. Внимание общественности привлекло обращение высокопоставленных отставных офицеров во главе с генерал-полковником Леонидом Ивашовым. Они считают, что война против Украины не будет справедливой, конфликт сделает украинцев и русских вечными врагами, а внешние угрозы российской ядерной государственности, в т.ч. со стороны НАТО преувеличены, тогда как открытые боевые действия могут быть летальны для РФ. Иными словами сигнализируют Путину: «Не влезай – убьет!»

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