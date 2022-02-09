Люди вышли протестовать — власть поменялась Алексей Левинсон, «Новая газета»

9.02.2022, 11:03

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Фото: Pavel Pavlov / Anadolu Agency via Getty Images

Следующая станция — Россия?

На протяжении многих лет две страны россияне называли наиболее дружественными: Беларусь и Казахстан. После разрыва с Западом из-за Крыма Россия демонстративно решила и Китай считать другом, но с ним все сложно. А с Беларусью и Казахстаном все казалось очень просто. Респонденты это объясняют: «Они более всех (остальных бывших частей Союза) похожи на нас». Думают ли так белорусы и казахи, в данном случае не важно. Важно, что для многих в России это были ее копии, может быть даже, в чем-то улучшенные. По мнению одних, там более, чем у нас, «сохранилась советская жизнь». По мнению других, там было «больше стабильности», ведь те, кто там правят, сидят в кресле дольше, чем у нас. Нам ли такое не уважать! И вот в январе к Казахстану высказали хорошее отношение 74% всех россиян, а среди одобряющих деятельность нашего президента — даже 80%.

Но, как на грех, именно сейчас, когда у нас такое напряжение вокруг вопроса, продлится нынешнее правление навсегда или нет, в этих странах — наших близнецах произошли события, которые потрясли эти кресла сильнейшим образом. Ну ладно, Лукашенко помогли, и он усидел. А в Казахстане не поймешь, что произошло. Что-то явно произошло, но что?

Первая версия, которую выдвинули то ли там, то ли здесь, звучала очень знакомо: это «провокация зарубежных сил».

Ее приняли в России 35%, она вторая по популярности, впрочем, у тех, кто верит более всего информации от ТВ, — первая.

Конечно, поначалу версия немного смущала: брать под подозрение Китай никто не решался, соседи по Средней Азии — не в счет. А судя по карте, главной зарубежной силой для Казахстана являемся мы, Россия. Неужто там нас обвиняют? А может и правда, нам так надо — старого тихо снять, своего поставить, мы же хотим пояс безопасности… Когда наконец объявили, что это все спланировано на Украине, сторонники версии иностранных вмешательств согласились: ясное дело, от Украины теперь все зло.

Полиция и протестующие на улицах Алматы, 5 января 2022 года. Фото: EastNews

Скучное объяснение событий «борьбой за власть различных политических группировок в Казахстане» устроило примерно четверть опрошенных, но было особо горячо принято в столице, где больше всего циркулирует слухов про такую же борьбу у нас.

Самым популярным объяснением протестов стало вот какое: «У людей скопилось недовольство ростом цен, ухудшением качества жизни». Мы не знаем, это ли в действительности стало главной причиной произошедших в Казахстане событий (вполне возможно, что причин было несколько). Наше исследование говорит нам не о Казахстане, а о России. Если выразиться по-иностранному, наше исследование создало для российского массового сознания возможность проекции собственных проблем на воображаемую реальность соседней страны. И вот результат. Исследование недвусмысленно показывает, что именно рост цен и ухудшение качества жизни наши люди рассматривают как причину выйти на улицы и причину сменить руководство страны.

Распределение ответов на этот вопрос демонстрирует, для каких групп населения он является наиболее насущным. Здесь обращает на себя внимание обостренная реакция людей в возрасте 25‒34 лет. В этой группе — молодые семьи, те, кто начинает семейную жизнь, не имея накоплений, рассчитывая только на свои силы и умения. Они вдвое реже, чем все остальные, обращают внимание на «провокации зарубежных сил» (18%), но чаще всех и абсолютным большинством (57%) указывают на то, что положение с ростом цен, с ухудшением качества жизни доходит до предела терпения. Тревожным сигналом звучит и то, что в сельской местности (как и в части больших городов) больше половины жителей указали на эти же причины массового недовольства.

Версию «Люди устали от длительного правления Назарбаева» поддержали в целом 17%, меньше, чем все остальные версии. Однако в столице — в полтора раза чаще среднего.

Хорошо понимают резон про «усталость» те, кто смотрит в телеграм-каналы в своем смартфоне. Но и среди аудитории нашего ТВ 15% того же мнения.

Нетрудно догадаться, что думают, выбирая этот ответ про Назарбаева, те, кто отказывает в одобрении Путину (а это каждый четвертый в этой группе). Но ведь и среди тех, кто одобряет деятельность Путина на посту президента РФ, почти каждый шестой с ними согласен. Видать, дело далеко зашло.

Мы спросили, возможно ли повторение таких протестов в других странах. Большинство россиян (52%) ответили «да». «А в каких странах?» — попросили мы уточнить. (Подсказок не давали.) Самый массовый ответ: «В России». И это, быть может, самый социально значимый результат всего исследования.

Печальный опыт протестов в Беларуси массового публичного отклика в России не имел. Люди молча решили: если власть ради сохранения себя готова стрелять в мирных, нарочито мирных демонстрантов, метод мирных демонстраций надо признать неработающим.

Но вот другой опыт — Казахстана. Пусть в нем не все ясно, но ясно начало: люди вышли протестовать против понятных нам зол, и ясен результат: власть поменялась. На такую перспективу смотрят с интересом. Отметим, что в тех молодежных когортах, в которых чаще всего указывали на рост цен и падение качества жизни как причины протестов, в них же и чаще всех (свыше 50%) указывают на Россию как на место, где такое может повториться.

В Беларуси военные стреляли в людей. И, говорят, Россия оказывала помощь белорусским силовым ведомствам. В Казахстане какие-то вооруженные люди стреляли в безоружных людей. Россия и здесь оказывала помощь силовикам. Но Токаев заверяет, что силы ОДКБ не сделали ни одного выстрела. Выходит, российская армия, не проливая ничьей крови, помогла этой перемене во власти. Что ж, среди россиян 67% отнеслись положительно к тому, что «российские войска принимали участие в миротворческой миссии ОДКБ».

Фото: Pavel Pavlov / Anadolu Agency via Getty Images

Алексей Левинсон, «Новая газета»

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