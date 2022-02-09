«Буду заказывать еду, пока не женюсь» 36 9.02.2022, 11:18

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Белорусы рассказали, сколько им стоит совсем не готовить дома.

Утром перехватить что-нибудь на бегу, зайти в кафе во время обеда, вечером заказать на дом доставку — уверены, у многих бывают суматошные дни, когда готовить некогда. А что, если не включать плиту совсем — неделями, месяцами? Накладно ли это для бюджета? Журналисты onliner.by нашли белорусов, которые по разным причинам отказались от готовки, и выяснили, сколько они тратят на еду.

«Буду заказывать еду, пока не женюсь»

Андрею 29 лет, он живет один и в последнее время совсем ленится готовить. Говорит, что это отнимает слишком много времени. Сходить в магазин, разложить продукты, приготовить, потом помыть посуду — гораздо проще заказать доставку готовой еды из ближайшего кафе. А последние 4 месяца минчанину даже выбирать блюда не нужно: он оформил себе подписку на доставку правильной еды.

— У меня так называемая «желтая программа»: в день я потребляю от 1100 до 1200 килокалорий. Мне привозят утром два пакета — в каждом по 4 контейнера еды на день. На завтрак это может быть каша, сырники, сэндвич, на обед/ужин — грудка на гриле, макароны с креветками, мясная запеканка — блюда в течение месяца практически не повторяются. Есть также перекус — полезная сладость в небольшом количестве. Все это действительно работает: я уже похудел на 8 килограммов. Изредка бывает что-то невкусное, тогда я эти блюда просто не ем, выбрасываю.

Считать расходы на питание Андрею очень просто: подписка на 28 дней стоит 672 рубля. Получается, что в неделю белорус тратит на еду 168 рублей.

Дополнительно практически ничего не покупает: раз в неделю может зайти в магазин за фруктами или овощами (но салаты не готовит, максимум, на что его хватает, — это порезать помидор и съесть). Иногда бывают посиделки с друзьями в кафе — тогда можно прибавлять к тратам на питание еще 50—100 рублей. В целом, по мнению Андрея, на еду у него уходит незначительная сумма.

— Финансово подписка на доставку еды по мне никак не ударила. Возможно, получается чуть дороже, чем если бы я готовил, но все эти траты нивелируются тем, что я экономлю время.

— Сколько еще планируете так питаться?

— Мне нужно скинуть где-то еще 5 кг, потом буду решать. Но дело даже не в весе. Я до Нового года пытался отказаться от подписки. Утром проснулся, приготовил курицу на гриле и понял, что все, не могу больше готовить — доставать этот гриль, мыть его... Буду заказывать еду, пока не женюсь, а там уже жена будет готовить, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит Андрей.

«Рада, что могу не обращать внимание на цены в кафе»

Валерия тоже живет одна и крайне редко занимается готовкой. Последний раз включала духовку 31 декабря — запекала для гостей гуся. Говорит, что на ежедневную кулинарию времени у нее катастрофически не хватает. Основные силы она уделяет новой работе, развивается как проектный менеджер. Остальное время уходит на тренировки, двух котов, один из которых требует выгула каждый день, маникюр-педикюр и другие женские дела, встречи с друзьями.

— Плита у меня для того, чтобы на ней красиво лежал кот, — смеется девушка. — С декабря я в основном питаюсь готовыми комплексами со здоровой едой, которые рассчитаны на определенное количество калорий. Это полный рацион на день, и мне не нужно думать, что приготовить, когда это сделать и где купить продукты (чаще всего я освобождаюсь после 11 вечера, когда в магазин ходить уже неудобно).

В отличие от предыдущего героя, доставкой готовых комплексов Валерия не ограничивается. В отдельные дни она может вообще не притронуться к еде, которую ей привозят, а вместо этого пойти в кафе или McDonald’s. В вопросах питания белоруска ориентируется исключительно на свое настроение и не оглядывается на цены.

Специально для нас Валерия неделю фиксировала свои траты на еду. Объемы порций могут вас удивить, но у девушки есть слабость — частенько она заказывает намного больше, чем может съесть.

Понедельник

Комплекс питания на день — 30 рублей;

Завтрак в McDonald’s — гамбургер, чизбургер, цезарь-ролл, пончик, молочный коктейль — 27 рублей;

Ужин для друзей — сэндвичи, круассаны и кофе с доставкой из кафе — 98 рублей.

Вторник

Комплекс питания на день — 30 рублей;

Три пирожных и кофе в кафе — 37 рублей;

На ужин 2,5 ролла суши с доставкой — 47 рублей.

Среда

Комплекс питания на день — 33 рубля;

Поке с лососем в кафе — 18 рублей.

Четверг

Комплекс питания на день — 33 рубля;

Обед в кафе (теплый салат с говядиной, тефтели с пюре, капучино) — 28 рублей;

На ужин 2,5 ролла суши с доставкой — 44 рубля.

Пятница

Комплекс питания на день — 33 рубля.

Суббота

Комплекс питания на день — 33 рубля;

Завтрак в кафе (омлет с рикоттой, лососем и авокадо, панкейки с муссом из авокадо, свежие фрукты и ягоды, двойной американо и апельсиновый фреш) — 78 рублей.

Воскресенье

Комплекс питания на день — 33 рубля;

Английский завтрак в кафе (на двоих с гостем) — 44 рубля;

Ужин на двоих с доставкой из кафе (драники с лососем, сырники с вишней, пивной сет) — 46 рублей.

Итого за неделю Валерия потратила 692 рубля. Важно учесть, что на эти деньги девушка трижды угощала гостей.

В среднем за месяц у героини уходит на питание около 2 тысяч рублей — это примерно треть зарплаты.

— Вам не жалко тратить столько денег на еду? — спрашиваем.

— Вы меня спросите, сколько я на такси трачу, — отшучивается Валерия. — Вы знаете, в моей семье всегда ценили хорошую кухню, на столе были лучшие продукты. Дедушка мог принести пару банок хорошей красной икры, и мы ели ее ложками, мама ездила «за товаром» в Польшу для своей точки на рынке, поэтому сыр с плесенью, хамон с детства были обычной едой. Я привыкла есть красивую и вкусную еду и стараюсь на этом не экономить. Рада, что могу себе позволить не обращать внимание на цены в кафе и ресторанах.

Единственное, что тревожит Валерию в ее рационе, — это то, сколько еды в итоге выбрасывается.

— На этой неделе, например, я три раза выбрасывала готовое питание, потому что забывала взять его на работу. А несвежую еду я уже не ем. Завтрак в McDonald’s я весь, конечно, не съела, дорогой завтрак в кафе тоже лишь наполовину осилила. Пожалуй, стоило бы заказывать еды меньше, чтобы не выбрасывать.

А вот об экономии я меньше всего беспокоюсь. Мне проще думать о том, что я могу сделать, чтобы зарабатывать больше.

«Вместо готовки лучше эти 12—15 часов в неделю потратить на отдых»

Супруги Антон и Дарья (кстати, герои этой новости) не готовят уже более полугода. Пришли к этому постепенно — раньше, как и многие белорусы, по воскресеньям ездили закупаться в магазин, а потом каждый вечер стояли у плиты. Сначала попробовали 1—2 раза в неделю заказывать что-то готовое, потом стали это делать все чаще и чаще. В итоге перестроились полностью.

— Максимум, что готовится, — это 1—2 раза в месяц легкая закуска, если приходят друзья на настолки. Может, раз-два в неделю я делаю утром какой-нибудь бутерброд. Изредка могу бахнуть себе пельмешек или вареников — но не от безысходности, а от любви к ним.

Просим Антона подробно рассказать о том, чем они с женой питаются в течение недели. Завтрак можно не считать: утром молодые люди обычно едят то, что остается с вечера. Обедает Антон в офисе, рядом есть две кафешки со средними ценами. За суп, горячее и салат отдает в среднем 7—9 рублей. Дарья работает дома, но также ходит на обед в соседние кафешки (супруги живут в «Новой Боровой», недостатка в заведениях общепита там нет).

— Жена покупает еду себе и берет что-то из обеденного меню мне на вечер. В среднем у нее уходит около 20—25 рублей. Второе из «обеденки» я обычно съедаю на ужин, а суп уходит на завтрак. Жена может догнаться вечером салатом или фруктами, обычно она плотно не ужинает. Иногда я заезжаю после работы в азиатскую кафешку, беру по акции 2 рамэна (японское блюдо с лапшой) по цене одного. Получаются две хорошие порции за 13—14 рублей. И есть еще рядом несколько заведений с нормальным ценником на доставку, иногда заказываем еду там.

Для примера.

Меню понедельника:

завтрак: остатки с выходных;

обед: два вторых + два салата — 20 рублей;

ужин: два рамэна — 14 рублей.

Итого 34 рубля на 2 человек.

Меню четверга:

завтрак: бутерброд к чаю и суп из обеденного меню — 5 рублей;

обед в кафе на двоих — 16 рублей;

ужин: порция еды из обеденного меню + фрукты/салат — 15 рублей.

Итого 36 рублей на 2 человек.

В среднем за пять рабочих дней у супругов на питание уходит 170—190 рублей.

— В выходные все идет рандомно. Можем пойти в гости к родителям или друзьям или же зайти в какое-нибудь заведение. Иногда заказываем еду на дом опять же. В среднем в субботу/воскресенье у нас уходит порядка 100 рублей на двоих (без учета походов в ресторан).

В продуктовых магазинах супруги практически не бывают. Фрукты заказывают через доставку «Базар» в «Новой Боровой». Изредка могут заглянуть в какой-нибудь модный John Dory за свежей рыбой для бутербродов.

— Раньше мы готовили дома и даже делали ссобойки на работу. Каждое воскресенье набирали продуктов на 150 рублей (думаю, сейчас это было бы 200—230 рублей минимум, потому что мы всегда выбирали качественные продукты). Часть еды при этом выбрасывали, потому что иногда покупали то, что совсем не нужно.

Учитывая, что сейчас в холодильнике не бывает ничего лишнего, денег на еду уходить больше не стало, уверяет Антон. По его подсчетам, расходы на питание составляют около 15% от семейного бюджета.

— Вряд ли мы сможем поддерживать такой формат после рождения ребенка, но на данный момент возвращаться к готовке не хотим. Времени на закупку, готовку, уборку уходило очень много, мне кажется, часов 12—15 в неделю. Поскольку наша зарплата зависит от продуктивности, мы лучше это время потратим на отдых, чем будем стоять у плиты.

И, конечно, это очень комфортно, когда тебе не нужно ломать голову над тем, что сегодня приготовить.

«По деньгам питаться готовым получается ненамного дороже»

Нике 25 лет, она живет с котом и прекрасно себя чувствует без готовки. Такой стиль жизни у девушки в последние полгода, раньше она любила много и разнообразно готовить, даже пироги пекла! А потом случился депрессивный эпизод — и интерес к еде угас. Чтобы не остаться голодной, белоруска стала заказывать еду на дом или питаться в кафе. С удивлением открыла для себя, что тратить стала ненамного больше.

Специально для нас девушка записывала свои траты на еду в течение одной недели. Вы можете увидеть, что график питания у Ники своеобразный: завтрак ей обычно заменяет энергетик, а на обед и ужин она заказывает фалафель, поке, роллы или же заходит в McDonald’s за филе-о-фиш с картошкой.

В итоге за неделю на питание в кафе и доставку у Ники ушло 182,6 рубля.

— Это была очень насыщенная неделя, не каждый раз я ужинаю на 55 рублей. Обычно все-таки трачу меньше, думаю, в месяц уходит около 500—600 рублей. Раньше, когда покупала все в магазине и готовила, тратила на продукты 250—400 рублей. Сейчас я стала есть больше рыбы, поэтому, думаю, разница была бы уже не такая существенная. Достаточно посмотреть, сколько тот же лосось в магазине стоит. То же самое и получится, — убеждена Ника.

Если сделать раскладку по бюджету, то на еду у Ники уходит около 10—15% от зарплаты. Она работает в сфере ИТ и экономить на себе не видит смысла.

— Не бывает желания все-таки приготовить что-нибудь вкусненькое?

— Как-то нет, не бывает, — смеется Ника. — Я уже не помню, когда и что в последний раз готовила. Кажется, рыбу в медовом соусе… когда-то давно. Уже полностью перестроилась, у меня в холодильнике пусто, мышь повесилась (для кота). В магазин хожу разве что за энергетиком. Думаю, так буду питаться, пока живу одна. С семьей, наверное, это очень дорого, ребенку дешевле готовить. А мне одной с котом пока комфортно.

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